Le prix de LUNA atteint un nouveau record alors que le co-fondateur de Terra, Do Kwon, s’engage à mettre en œuvre le « Bitcoin Standard » | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA a franchi la barre des 105 $, atteignant un nouveau record historique alors que le sentiment des investisseurs devient haussier.

La Luna Foundation poursuit ses achats de Bitcoin, détenant 1,1 milliard de dollars en BTC dans son portefeuille.

Les analystes prédisent une poursuite de la tendance haussière de l’altcoin et fixent un objectif de prix pour LUNA à 122 $.

Le prix de LUNA a atteint un nouveau record historique alors que le co-fondateur de Terraform Labs Do Kwon implémente le « Bitcoin Standard ». Kwon a récemment annoncé que Terra maintiendrait des réserves de Bitcoin et achèterait jusqu’à 3 milliards de dollars en BTC.

Le prix de LUNA atteint un niveau record de 105,91 $

Le prix de LUNA a franchi 105,91 $ il y a quelques heures, franchissant une nouvelle étape. Les partisans constatent une montée du sentiment haussier autour du jeton natif du réseau Terra, LUNA, depuis l’annonce par Do Kwon de la création d’une réserve Bitcoin.

La Luna Foundation Guard (LFG), une organisation à but non lucratif basée à Singapour, prévoit d’acheter plus de 3 milliards de dollars en Bitcoin pour créer une couche de sécurité supplémentaire pour UST, le stablecoin logarithmique de Terra.

LFG a commencé à accumuler du Bitcoin et le portefeuille de la fondation détient désormais 1,1 milliard de dollars de BTC. Parallèlement à l’annonce de Do Kwon de l’acheter, Bitcoin a été témoin d’une évasion massive et a franchi une résistance clé à 47 000 $.

Le prix de LUNA a augmenté de 7,7 % du jour au lendemain, car la demande pour le jeton natif de l’écosystème Terra a augmenté. LUNA se classe désormais parmi les altcoins les plus performants au cours des deux années à compter de mars 2020.

Les analystes ont évalué la tendance des prix LUNA et observé une cassure du triangle symétrique. @ali_charts, un analyste crypto renommé, estime qu’une clôture supérieure à 97,50 $ du prix LUNA pourrait envoyer l’altcoin à 122 $.

@CryptoFaibik, un analyste crypto pseudonyme, a noté une formation de fanion haussier dans le graphique des prix LUNA, qui pourrait déclencher une cassure à la hausse pour pousser Terra 40% plus haut.