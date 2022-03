Chouette nouvelle: les marques de luxe rejoignent la semaine de la mode du métaverse de Decentraland | Cryptomonnaie

Le week-end dernier, Decentraland a accueilli la Metaverse Fashion Week, ou MVFW, un événement de mode numérique de quatre jours qui a organisé des wearables sur des pistes virtuelles, organisé des panels de discussion et hébergé des expériences de shopping. Une gamme de marques de luxe traditionnelles et de marques numériques a participé, notamment Dolce & Gabbana, Etro, Tommy Hilfiger, Estée Lauder et Elie Saab.

Pendant ce temps, les maisons de mode natives numériques Auroboros, DressX et republiqe ont hébergé des espaces et des magasins immersifs dans des quartiers de mode spécifiques désignés par des coordonnées sur une carte. Tout comme la Fashion Week de New York où des événements peuvent avoir lieu dans différents arrondissements de la ville, le MVFW de Decentraland s’est matérialisé dans différents quartiers.

Dolce & Gabbana défile littéralement

Dolce & Gabanna a dévoilé 20 looks complets de wearables Metaverse qu’ils ont spécialement conçus pour la Fashion Week Metaverse. Jouant sur le terme passerelle, ils ont utilisé des modèles d’avatars à tête de chat pour présenter la collection. Après le défilé, la collection complète est devenue visible dans un pop-up Dolce & Gabbana exclusif dans le quartier de la mode de luxe de Decentraland, organisé par UNXD, un marché axé sur le luxe. UNXD, ainsi que Vogue Arabia, étaient les principaux partenaires de Decentraland dans la conservation des marques de mode traditionnelles à MVFW.

Récemment, Dolce & Gabbana a vendu une série de jetons non fongibles (NFT) pour environ 6 millions de dollars dans le cadre d’une autre collection co-créée avec UNXD. La prochaine étape de D&G dans le Metaverse est le lancement de la communauté DGFamily NFT, qui vise à donner aux membres un accès exclusif aux gouttes physiques et numériques et aux appareils portables. Les détenteurs de DGFamily recevront des airdrops de cette collection MVFW.

Etro lance sa prochaine collection sur le podium

Etro, d’autre part, a décidé de prévisualiser une collection du monde réel pour son premier défilé de mode dans le Metaverse. Baptisée Liquid Paisley, la collection se compose de looks prêt-à-porter féminins et masculins portés par 20 mannequins avatars et célèbre l’un des imprimés et palettes de couleurs emblématiques de la maison de couture. Il comprend également une gamme d’accessoires indispensables, sacs, chapeaux et chaussures. En partenariat avec UNXD, Etro a également mis en place une boutique éphémère dans le UNXD Luxury District regorgeant d’autres marques de créateurs.

Cointelegraph s’est entretenu avec Shashi Menon, éditeur de Vogue Arabia basé à Dubaï et co-fondateur et PDG d’UNXD, sur les raisons pour lesquelles tant de marques de luxe se lancent dans le mouvement Metaverse. Menon a déclaré que l’idée de lancer une véritable semaine de la mode « était le meilleur point de départ car elle ressemblait à quelque chose de familier ». Selon lui, « la meilleure façon d’amener les gens dans un espace qu’ils ne connaissent pas est d’utiliser quelque chose qu’ils connaissent ».

Les marques de chaussures italiennes entrent dans Decentraland

Deux autres marques italiennes, Hogan et Giuseppe Zanotti, ont lancé les collections NFT. En collaboration avec Exclusible, une plate-forme pour les NFT de luxe et les activations de métavers, Hogan, propriété du groupe TOD’S, a lancé la collection NFT « Untraditional » de la toute première sneaker de la marque. Ils ont mis en place une résidence de magasin éphémère à Decentraland au sein du marché métavers de Boson Protocol afin de vendre ses produits physiques sous forme de NFT échangeables sur le portail Boson. Le studio de création Braw Haus a choisi les cinq artistes NFT qui ont conçu la collection.

De même, le créateur de chaussures italien Giuseppe Zanotti a lancé une série de baskets NFT pour MVFW en partenariat avec la communauté NFT de premier ordre DeadFellaz et le marché neuno NFT. Cette collaboration propose des baskets Giuseppe Zanotti COBRAS en édition limitée uniquement numériques. Zanotti a initialement publié la version physique de ces chaussures vert vif avec le détail du serpent en 2021. Alors que Deadfellaz propose également des vêtements physiques via le protocole Boson, neuno offre à ses membres neuCard VIP un bob vert, deux chemises et un blouson aviateur pour aller avec les COBRAS.

République vend des accessoires de luxe

La maison de couture prête pour le métaverse republiqe s’est associée à une plate-forme de commerce électronique basée à Paris appelée Monnier pour lancer un magasin d’accessoires virtuel dans le quartier de la mode de luxe de Decentraland. La marque américaine COACH faisait partie des marques présentes dans le magasin pour convertir un article physique existant en un accessoire portable NFT. Republiqe a aidé à créer le tout premier NFT de COACH de son sac à main « Pillow Tabby Shoulder ».

Connue comme une marque de vêtements, republiqe a présenté cinq tenues sur mesure pour son magasin et a travaillé avec d’autres marques, notamment Axel Arigato, Ester Manas, Wandler et Osoi. Cette boutique virtuelle permet aux utilisateurs de Decentraland d’entrer, de voir et d’acheter n’importe quel vêtement de marque.

Autres nouvelles intéressantes

Les NFT de mode sont clairement une grande tendance alors que de plus en plus de designers grand public lancent des collections NFT dans le Metaverse cette année. Et, comme les fashionistas utilisent de plus en plus les NFT pour exprimer leur style sur les plateformes Web3 et dans le monde réel, l’avenir de la mode numérique sera probablement favorable à ceux qui ont l’avantage du premier arrivé.

En plus des défilés à Decentraland, DressX a travaillé avec Fendi pour concevoir des vêtements numériques utilisés dans une interview diffusée pour le magazine de mode Haute Living en janvier. C’était la première couverture de magazine de mode aux États-Unis à afficher des vêtements de créateurs de luxe numériques sur un être humain, et les créations pouvaient ensuite être achetées directement sur le site Web de Fendi.