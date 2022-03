Le prix Chainlink poursuit sa tendance à la hausse alors que la valeur totale sécurisée dépasse 58 milliards de dollars en 2022 | Cryptomonnaie

Le prix de Chainlink a augmenté de près de 14 % au cours de la semaine dernière, et la valeur totale de l’altcoin sécurisée a augmenté.

De 7 milliards de dollars au début de 2021, la valeur totale sécurisée de Chainlink a dépassé 58 milliards de dollars.

Les analystes sont optimistes quant à la tendance des prix de Chainlink, prédisent la prochaine résistance générale à 18 $ et fixent un objectif à 19 $.

Le prix Chainlink a enregistré une croissance à deux chiffres au cours de la semaine dernière. Les partisans notent une augmentation significative de la valeur totale garantie par LINK, une augmentation de 800% en un an. Les experts craignent que la saturation du marché n’entrave les perspectives de croissance de Chainlink.

Le prix Chainlink revient au-dessus de 17 $

Le prix de Chainlink a franchi le niveau de 17 $ et a offert aux investisseurs des gains de 14 % au cours de la semaine dernière. Le fournisseur de données du monde réel pour les dApps et les contrats intelligents a accéléré le rythme de ses partenariats au cours de l’année écoulée.

La valeur totale sécurisée (TVS) est une métrique utilisée pour mesurer la valeur des dApps et des contrats intelligents que le réseau sécurise. L’expansion des cas d’utilisation de Chainlink et son adoption croissante sont le résultat du pic de TVS de 7 milliards de dollars au début de 2021 à 58 milliards de dollars en 2022.

Les partisans estiment qu’une augmentation de près de 800 % de TVS aurait dû refléter une croissance plus élevée du prix et de la capitalisation boursière de Chainlink. Cependant, la disparité entre la capitalisation boursière et la TVS de la plate-forme pourrait poser des problèmes pour ses efforts de croissance et d’expansion à long terme.

David Duong, responsable de la recherche institutionnelle chez Coinbase, a été cité,

La saturation du marché peut limiter les perspectives de croissance future de la plate-forme, la dilution potentielle de l’offre en circulation de LINK est incertaine et les déséquilibres concernant la demande dApp, les frais d’opérateur de nœud et les coûts d’exploitation contribuent à la pression de vente.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Chainlink et prédit une poursuite de la tendance haussière de l’altcoin. @venturefounder, analyste et commerçant de crypto, pense que Chainlink a finalement touché le fond contre Ethereum et pense que l’altcoin est actuellement dans la zone d’achat.

Le prix de l’altcoin a franchi la moyenne mobile simple de 50 jours et le nuage rouge d’Ichimoku se rétrécit. Les analystes de ChartsLink prédisent également une hausse du prix de Chainlink.