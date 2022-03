Un cas haussier pour expliquer pourquoi le prix MATIC va exploser à 2 $ | Cryptomonnaie

Le prix MATIC montre des signes de poursuite de la tendance haussière si les niveaux de support de 1,63 $ et 1,53 $ se maintiennent.

Les données de transaction montrent des niveaux de résistance modérés présents entre les trajectoires haussières à 2 $ ou plus.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 1,53 $ invalidera la thèse haussière de Polygon.

Le prix MATIC semble prêt pour une autre étape alors qu’il se déplace au-dessus d’une barrière de résistance cruciale. Ce développement avec Polygon montre que d’autres gains attendent les patients porteurs.

Le prix MATIC attend des sommets plus élevés

Le prix MATIC a augmenté de 31 % après avoir rebondi sur le niveau de support de trois jours à 1,34 $ le 15 mars. La reprise qui en a résulté a brisé les sommets égaux à 1,53 $ et a dépassé la barrière de résistance de trois jours à 1,63 $.

Bien que Polygon soit confronté à un ralentissement mineur, il est nécessaire que les traders récupèrent pour la prochaine étape. Tant que le prix MATIC se maintient au-dessus du niveau de support de 1,53 $, il y a de fortes chances que la prochaine étape soit explosive.

Le premier obstacle auquel le prix MATIC sera confronté est la barrière de résistance de 1,93 $ ; La suppression de ce blocus permettra aux traders de retester le niveau psychologique de 2 $ et les sommets égaux formés à 2,10 $. Au total, ce mouvement constituerait un gain de 30 % par rapport à 1,63 $.

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

Comme détaillé ci-dessus, le prix MATIC doit se maintenir au-dessus du niveau de support de 1,53 $ pour un mouvement explosif et le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock révèle également quelque chose de similaire.

Les données de transaction montrent qu’environ 3,13 milliards de jetons MATIC ont été achetés entre 1,60 et 1,70 $. Par conséquent, un mouvement décisif en dessous de 1,53 $ mettra ces investisseurs « hors de l’argent » et déclenchera potentiellement une vente de panique.

De plus, les groupes d’investisseurs sous-marins présents à 1,72 $ et 1,83 $ sont relativement faibles et seront probablement surmontés avec une augmentation rapide de la pression d’achat.

MATIQUE GIOM

Bien que le nombre de nouvelles adresses actives soit passé de 2 500 à 2 130, ce qui représente une baisse relativement faible au cours du mois dernier. Par conséquent, les mesures en chaîne pour le prix MATIC n’indiquent pas un facteur qui pourrait ruiner la montée à 2 $ ou plus.

Les nouvelles adresses rejoignant le réseau montrent que les investisseurs sont intéressés par Polygon aux niveaux de prix actuels. Ainsi, les perspectives de reprise ont du sens à la fois du point de vue de la chaîne et du point de vue technique.

MATIC nouvelles adresses

Alors que les choses s’améliorent pour le prix MATIC, l’optimisme dépend du fait que les traders se maintiennent au-dessus du niveau de support de 1,53 $. Une clôture quotidienne décisive en chandelier en dessous de ce niveau produira un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, Polygon pourrait revoir 1,46 $ avant d’établir un biais directionnel.