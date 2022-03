Bitcoin se rallie au-dessus de 45700 | Cryptomonnaie

Le BTC/USD s’est échangé lundi avec un écart négatif, dépassant la zone de résistance clé (désormais transformée en support) de 45700, marquée par le pic du 10 févriereainsi que les creux intérieurs du 13 décembree jusqu’à 30e. Cette barrière a également agi comme l’extrémité supérieure de la fourchette latérale qui contenait l’action des prix depuis le 5 janvier.e. À notre avis, cela a rendu la situation à court terme positive pour le moment.

Au moment de la rédaction de cet article, la crypto semble se diriger vers le sommet du 31 décembrestà 48500, dont la cassure pourrait prolonger la progression vers les zones 52115 et 53350, définies comme résistance par le plus haut du 26 décembreeet le creux intérieur du 26 novembree. Si les haussiers ne veulent pas s’arrêter là, nous pourrions les voir grimper beaucoup plus haut, peut-être jusqu’au territoire de 59340, ce qui a empêché le prix de monter entre le 21 novembrest et 30e.

En attirant l’attention sur nos oscillateurs à court terme, nous voyons que le RSI s’est orienté vers le nord et semble maintenant prêt à émerger au-dessus de 70, tandis que le MACD se situe au-dessus de ses lignes zéro et de déclenchement. Les deux indicateurs détectent une forte vitesse de hausse et soutiennent l’idée de nouvelles avancées dans cette crypto-monnaie.

Nous n’abandonnerons le cas haussier que si nous voyons un retour en dessous de 44650. Cela pourrait signaler le retour dans la fourchette latérale susmentionnée et pourrait encourager certaines baisses au sein de la fourchette. La première zone à considérer comme support peut être à 37350, marqué par les plus bas du 7 marse et 13edont la cassure pourrait entraîner des prolongements vers le plus bas du 24 févriereà 34415, soit le plus bas du 24 janviereà 32800.