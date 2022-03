Loi décodée : Taxes sur la cryptomonnaie et taxes sur la cryptomonnaie, du 21 au 28 mars. | Cryptomonnaie

Certaines juridictions introduisent des actifs numériques comme options de paiement des impôts tandis que d’autres prélèvent de lourdes taxes sur les gains cryptomonnaies.

La semaine dernière, le département des politiques sur les actifs numériques a été relativement calme, alors que les régulateurs et les législateurs de la plupart des juridictions clés se sont retirés dans leurs bureaux pour faire les devoirs nécessaires. Aux États-Unis, les agences fédérales ont poursuivi les divers rapports que les récents décrets exécutifs du président Joe Biden leur ordonnaient de produire. Au Royaume-Uni, la banque centrale et la Financial Conduct Authority ont également publié des documents de position sur des questions liées à la cryptomonnaie. Après des délibérations approfondies, les autorités financières thaïlandaises se sont prononcées contre l’utilisation de la cryptomonnaie comme moyen de paiement, tandis que des rumeurs d’adoption potentielle de la cryptomonnaie ayant cours légal ont émergé et sont mortes au Honduras.

Un thème qui a été remarquable tout au long de la semaine est la relation entre les actifs numériques et la fiscalité. Peu de gens diraient que les villes et même les États offrant des options de paiement des taxes Bitcoin à leurs électeurs font le travail du Seigneur qui contribue à élargir l’adoption de la cryptomonnaie. D’un autre côté, les actifs numériques sont eux-mêmes soumis à l’imposition, une position qui ne fait pas nécessairement progresser la légitimation de la cryptomonnaie. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, l’approche de l’Inde a démontré qu’il est possible de prélever de lourdes taxes sur les transactions de crypto-monnaie tout en maintenant l’ambiguïté autour du statut juridique de la classe d’actifs.

La vie de la ville crypto

Alors que les législatures nationales et les agences exécutives volumineuses prennent leur temps pour élaborer des politiques de cryptomonnaie complètes, les conseils municipaux aux États-Unis et au-delà comblent le vide. Austin, la capitale du Texas, a adopté une position optimiste sur la cryptomonnaie en adoptant deux résolutions conçues pour faciliter l’innovation alimentée par la blockchain. Le mot dans la rue est que la ville pourrait bientôt obtenir son CityCoin, rejoignant Miami et New York. Le maire de Portsmouth, dans le New Hampshire, fait pression pour permettre aux habitants de la ville de payer les services municipaux en Bitcoin et autres crypto-monnaies. Au Brésil, Rio de Janeiro est sur le point de commencer à accepter les paiements BTC pour les taxes foncières dès 2023 – un délai assez court pour une ville qui abrite près de 7 millions d’habitants.

Taxes vs actifs numériques

L’Inde a avancé rapidement sur la voie de l’introduction de nouvelles règles fiscales sur les transactions de crypto-monnaie. Malgré de sérieuses réactions négatives de la part des parties prenantes de l’industrie – qui ont exprimé un large éventail de raisons pour lesquelles l’imposition de taxes draconiennes sur la cryptomonnaie pourrait être un choix politique sous-optimal – la communauté cryptomonnaie du pays devra faire face à une charge fiscale de 30% à partir du 1er avril. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, qui a présenté le cadre, a déjà dit que le fait de prélever une taxe sur quelque chose ne signifie pas que cette chose a un statut juridique. Essentiellement, l’un des principaux marchés mondiaux de la cryptomonnaie est en train d’obtenir des règles qui traitent les actifs numériques de la même manière que les bénéfices de jeu et les gains de loterie. Les détails sur la manière dont la loi sera appliquée en ce qui concerne l’activité financière décentralisée sont également rares jusqu’à présent.

Pas aujourd’hui, la politique partisane

On en a assez dit sur l’importance d’empêcher la cryptomonnaie de devenir un problème avec des divisions fermement ancrées le long des lignes de parti telles qu’elles sont tracées dans le système politique polarisé des États-Unis. Cela s’est plutôt bien passé jusqu’à présent, avec des alliés cryptomonnaies trouvés à la fois du côté républicain et du côté démocrate de l’allée. Une alliance improbable entre la sénatrice républicaine Cynthia Lummis et Kirsten Gillibrand, son homologue démocrate, a encore renforcé l’esprit du bipartisme alors que les deux ont révélé un effort conjoint pour créer un projet de loi complet qui catégoriserait les actifs numériques et tracerait des limites claires aux mandats des agences de réglementation.