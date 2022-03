Le prix d’Algorand va catapulter de 30% après avoir revisité ces niveaux | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand franchit une autre barrière de résistance à 0,818 $ dans sa tendance haussière.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 30 % si les haussiers parviennent à rebondir sur le niveau de support de 0,818 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 0,675 $ invalidera la thèse haussière d’ALGO.

Le prix d’Algorand est sur une tendance haussière constante depuis le 14 mars et ne montre aucun signe d’arrêt. La récente hausse cherche à transformer une barrière de résistance en un niveau de support pour déclencher plus de gains pour ALGO.

Le prix d’Algorand semble déclencher une nouvelle hausse

Le prix d’Algorand a augmenté de 43 % au cours des deux dernières semaines et a dépassé la barrière de résistance hebdomadaire à 0,818 $. Cette tendance haussière a dépassé ledit obstacle mais ne l’a pas retestée avec succès en tant que niveau de support.

Par conséquent, les investisseurs doivent attendre un retracement mineur qui marque la barrière de 0,818 $ comme point d’ancrage. En cas de succès, ce nouveau test servira de signal pour la prochaine étape qui propulsera ALGO de près de 30 % pour établir un swing à 1,04 $.

Dans certains cas, ce mouvement pourrait s’étendre à l’obstacle suivant à 1,15 $, portant le gain de prix d’Algorand à 41 %.

Graphique ALGO/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Algorand, le retracement expliqué ci-dessus ne pourrait jamais se produire. Au lieu de cela, la tendance haussière se poursuivra à partir de sa position actuelle – 0,918 $. Un tel mouvement a la possibilité d’inverser la tendance en raison de l’épuisement haussier.

Dans un tel cas, un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,675 $ invalidera la thèse haussière du prix d’Algorand en produisant un plus bas inférieur. Cette évolution permettra aux teneurs de marché de pousser ALGO plus bas et de collecter la liquidité sell-stop formée entre mai et juillet 2021. Ici, les acheteurs peuvent se regrouper et donner une autre chance au rallye.