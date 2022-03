Pourquoi l’adoption du NFT est si élevée en Corée du Sud | Cryptomonnaie

La nation d’Extrême-Orient pourrait à nouveau bientôt être à l’avant-garde de l’industrie de la blockchain, car ses habitants adoptent l’utilisation du NFT à un rythme effréné.

La réputation de la Corée du Sud en tant que pionnier et leader de la recherche technologique se répand rapidement dans le domaine de la blockchain alors que l’adoption de jetons non fongibles (NFT) a explosé dans le petit pays d’Asie de l’Est.

En 2020, la Corée du Sud figurait parmi les 10 premiers pays au monde dans l’indice mondial de l’innovation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ce niveau d’innovation est mis en évidence pour les consommateurs mondiaux par des géants de la technologie tels que Samsung et LG et pour les joueurs par le biais du fabricant de jeux Krafton.

Ces entreprises, et beaucoup d’autres comme elles, se plongent désormais également dans l’espace NFT en proposant de nouvelles collections aux clients et en lançant des divisions de leur entreprise dédiées au développement des NFT.

Il peut y avoir plusieurs raisons à l’empressement à exposer les consommateurs de détail et le grand public aux NFT qui vont au-delà d’un simple prix de remerciement pour un achat. C’est l’idée présentée par le responsable de la stratégie du projet KlayChicken NFT basé en Corée, Alex Lim. Il a déclaré à Cointelegraph aujourd’hui « Les NFT font fureur, mais beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi. »

Le battage médiatique NFT en Corée du Sud découle d’un mélange de sentiments… Je crois que dans la seconde moitié de l’année, le moment viendra où l’ensemble de l’industrie NFT sud-coréenne fera un bond en avant.

L’une des raisons pouvant contribuer à ce saut quantique est l’absence de taxe sur les actifs numériques en Corée du Sud. La taxe sur la cryptomonnaie a été retardée jusqu’en 2023, mais le président élu Yoon Seok-yeol pourrait pousser à retarder cette taxe d’une année supplémentaire jusqu’en 2024.

De plus, les NFT ne sont pas réglementés aussi rigoureusement que la crypto-monnaie l’est actuellement. Bien que les régulateurs financiers locaux de la Financial Services Commission (FSC) s’efforcent d’introduire de nouvelles règles NFT, il n’en existe pas encore. Cela a maintenu le marché ouvert pour être rempli par une litanie de nouveaux marchés sur des bourses telles que Upbit et Bithumb et d’autres sociétés telles que le géant du jeu Krafton pour profiter des NFT.

Le co-fondateur et PDG de l’accélérateur d’écosystème blockchain basé en Corée, DeSpread GM Chung, pense que les cas d’utilisation pratiques des NFT deviendront plus courants dans son pays. Il a déclaré à Cointelegraph aujourd’hui que « je m’attends à ce que les NFT se développent dans une couche de profil social en chaîne avec l’historique des transactions à l’avenir ».

Auparavant, le phénomène d’achat de NFT pour la participation de la communauté se faisait, mais récemment, l’expansion des services publics NFT est considérée comme une raison majeure (pour son augmentation de l’utilisation).

Pendant sa campagne, le président élu Yoon a publié une collection NFT que les partisans pouvaient frapper afin de ressentir un sentiment d’appartenance à sa cause.

Au-delà de la participation, l’Université Hoseo de Corée du Sud a délivré des diplômes sous forme de NFT à ses 2 830 étudiants diplômés le 18 mars. Le média local Money Today a rapporté en février que l’université avait décidé de délivrer des NFT afin d’améliorer l’accessibilité et la commodité pour les étudiants et d’empêcher la falsification de diplômes.

Chung peut même sous-estimer les participants au marché des services publics voient dans les NFT. Le mois dernier, le ministère des TIC, des sciences et de la planification future s’est engagé à soutenir la croissance d’un métaverse national avec une subvention de 187,7 millions de dollars. Les créateurs de contenu devraient bénéficier le plus de la nouvelle subvention.

Les créateurs de contenu semblent récolter les fruits d’une demande accrue pour leurs services en développant des conceptions NFT pour un large éventail d’entreprises. Une simple recherche de NFT sur le principal site Web de recherche d’emploi, JobKorea propose 753 postes uniques pour les créateurs de contenu et les professionnels.

Les actifs numériques créés par ces créateurs se présentent le plus souvent sous la forme d’éléments ou de personnages dans le jeu, et d’emojis pour les applications de messagerie texte. Cette familiarité avec les actifs numériques est la raison pour laquelle le co-fondateur de la société d’investissement crypto Stablenode Doo Wan Nam pense que les Coréens ont adopté les NFT si facilement. Il a déclaré aujourd’hui à Cointelegraph que « les Coréens sont plus ouverts et compréhensifs en ce qui concerne le NFT, qui est une autre forme d’actif numérique ».

Lim a déclaré que les créateurs de contenu et les entreprises incluaient désormais les NFT dans leurs plans d’affaires, car ils voient désormais le « potentiel et l’utilité » des NFT. Il a ajouté que la création d’une communauté de soutien pour renforcer le pouvoir de la marque « a toujours été la tâche inévitable, mais difficile, pour tout créateur de contenu ».