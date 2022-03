Le prix du bitcoin est en avance, sur le point d’atteindre 50 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin continue de surprendre les haussiers et les baissiers avec ses performances.

L’action des prix de lundi a prolongé la clôture haussière de dimanche.

Les commerçants et les investisseurs recherchent des signes de recul avant que Bitcoin ne continue à augmenter.

Le prix du Bitcoin a enregistré des performances spectaculaires au cours des deux dernières semaines. De la semaine du 18 mars 2022 au plus haut hebdomadaire actuel, le BTC a augmenté de plus de 24 %. De plus, Bitcoin a atteint un nouveau sommet en 2022 et devrait clôturer au-dessus de l’ouverture de janvier, rendant Bitcoin positif pour 2022.

Le prix du Bitcoin atteint plusieurs jalons haussiers ; un recul est attendu mais pas une certitude

L’action des prix du Bitcoin a connu une hausse massive au cours des dernières semaines, les haussiers et les baissiers s’attendant à un recul. Cependant, cela peut ne pas se produire. Bitcoin a déjà atteint de nouveaux sommets en 2022, et s’il a une clôture quotidienne qui rend BTC positif pour 2022, cela pourrait déclencher un positionnement institutionnel majeur.

Les institutions recherchent souvent des hauts et des bas annuels à établir en janvier et juillet – si un instrument se négocie au-dessus de l’ouverture de janvier, les positions sont souvent achetées, ajoutées et soutenues. Si un instrument est en dessous de l’ouverture de janvier, les positions sont souvent vendues et réduites. Cependant, lorsqu’un plafond est dépassé, les institutions changent souvent la gestion des positions pour transformer ce plafond en un nouveau plancher.

En d’autres termes, si la participation institutionnelle affiche un comportement et un positionnement historiquement normaux, le prix du Bitcoin pourrait voir la fourchette de prix de 47 500 $ à 48 000 $ comme le nouveau « plus bas » de 2022 jusqu’en juillet. La prochaine zone de prix à tester en tant que résistance est la zone de valeur de 50 000 $ dans ce scénario.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Cependant, une confirmation est nécessaire pour confirmer un changement de positionnement institutionnel. Il est fort probable que le prix du Bitcoin et le marché plus large des crypto-monnaies connaissent des prises de bénéfices pour le reste de la semaine. Le prix du bitcoin reviendrait probablement à la cassure du drapeau baissier à 44 725 $, où le retracement quotidien Tenkan-Sen ad 61,8% de Fibonacci existe actuellement.