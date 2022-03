First Mover Asia : Pourquoi le Japon, la Chine et d’autres puissances régionales continuent de faire confiance aux bons du Trésor et à l’or | Cryptomonnaie

Un certain nombre d’observateurs de la cryptomonnaie ont considéré Bitcoin comme inaugurant une nouvelle ère de souveraineté financière dans un contexte d’incertitude croissante quant à la domination économique américaine à long terme dans le monde, mais de nombreux pays investissent toujours dans l’or et les bons du Trésor américain.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin et autres crypto-monnaies ont de nouveau augmenté.

Insights: De nombreuses puissances économiques de la région Asie-Pacifique restent confiantes dans les bons du Trésor et l’or en tant qu’investissements.

Avis du technicien : l’élan de BTC est devenu positif pour la première fois depuis juillet, même si une hausse importante des prix pourrait être retardée.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 47 551$ +1,9%

Éther (ETH) : 3 371 $ + 3 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Filecoin FIL +16,4% L’informatique EOS EOS +11,2% Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP +4,6% Monnaie

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Algorand ALGO −0,9 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin continue de grimper ; fissures 2022 47,2 K $ seuil de rentabilité

Bitcoin a poursuivi sa marche à la hausse, augmentant pour la septième journée consécutive alors même que les marchés boursiers font du surplace et que l’incertitude macroéconomique persiste.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à un peu moins de 47 650 $, soit un gain de près de 2 % au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto changeait de mains sous 3 400 $, soit une augmentation d’environ 3 % pour la même période. Presque d’autres cryptos majeurs du top 20 de CoinDesk pour la capitalisation boursière ont passé une grande partie de lundi bien dans le vert.

Bitcoin a atteint le seuil de rentabilité annuel de 2022 de 47 201 $ en début d’après-midi, heure de l’Asie, et a augmenté de plus de 15 % au cours de la semaine dernière. Ether est en hausse de plus de 16% pour la même période.

« Ce que nous envisageons essentiellement, c’est une amélioration générale du sentiment du marché », a déclaré Noelle Acheson, responsable des informations sur le marché chez Genesis Global Trading, au programme « First Mover » de CoinDesk TV, ajoutant que les bureaux de négociation du principal courtier en devises numériques ont commencé à voir » un ton plus haussier » la semaine dernière.

« Certaines mesures du marché dérivé ont commencé à envoyer des signaux », a-t-elle déclaré. Genesis, comme CoinDesk, appartient à Digital Currency Group.

La flambée des prix du week-end parmi les bitcoins et autres cryptos avait intrigué certains observateurs. Les actions sur les marchés américains, dont les gains ont été corrélés à ceux des prix de la cryptomonnaie ces derniers mois, ont été à peu près stables au cours des deux derniers jours de bourse. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a augmenté de 1,3 % lundi. Le S&P 500 et le DJIA ont augmenté de moins d’un point de pourcentage.

Acheson a noté que l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels au cours des deux dernières semaines, y compris les géants des services financiers BlackRock (BLK) et Goldman Sachs (GS), a stimulé les marchés de la cryptomonnaie. Ils ont déclaré « que les marchés de la cryptomonnaie valent la peine de consacrer plus de ressources », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné l’achat au cours des six derniers jours de 1,3 milliard de dollars en bitcoins par l’organisation à but non lucratif Luna Foundation Guard (LFG) de Singapour en tant qu’actif de réserve. La fondation tient sa promesse d’un mois d’ajouter BTC comme couche de sécurité supplémentaire pour UST, qui est le stablecoin décentralisé indexé sur le dollar de Terra. LFG s’est engagé à acheter au moins 3 milliards de dollars de bitcoins comme réserves.

Acheson a également parlé d’une prise de conscience croissante – stimulée en partie par le conflit en cours en Ukraine – du bitcoin en tant que « réserve de valeur insaisissable ». « Ce que nous voyons dans nos gros titres presque tous les jours maintenant (ce sont) des cas où cela compte pour les gens », a-t-elle déclaré.

Marchés

S&P 500 : 4 575 + 0,7 %

DJIA : 34 955 +0,2%

Nasdaq : 14 354 +1,3%

Or : 1 921 $ -1,8 %

Connaissances

Intrigué par le bitcoin mais toujours confiant dans les bons du Trésor, l’or

Le « Bitcoin Bond » d’El Salvador était censé être le premier chapitre de la prochaine ère de la finance souveraine.

Mais le projet semble en déroute et l’analyse de la structure de l’obligation montre que ce n’est pas vraiment une bonne affaire pour les investisseurs.

Le bitcoin a été commercialisé comme la prochaine grande classe d’actifs pour le bilan du souverain en raison des interrogations entourant la longévité de l’hégémonie américaine et du pétrodollar qui l’alimente.

Pendant ce temps, les nations expriment toujours leur confiance dans les bons du Trésor américain en tant que réserves de valeur pour leur trésorerie. Certains pays optent même pour ces bons du Trésor plutôt que pour l’or, tout en protestant contre un monde globalisé dirigé par les États-Unis.

Les données montrent que depuis 2008, la dette fédérale détenue par les investisseurs étrangers et internationaux a dépassé le prix de l’or. Alors qu’il y a eu un ralentissement au milieu des années 2010, il a remonté à la fin de la décennie et a monté en flèche pendant Covid.

Cela ne veut pas dire que de nombreux pays ne s’intéressaient pas à l’or. Loin de là, de nombreux États durement touchés par le COVID-19 ont aligné leurs bilans avec le métal précieux. La Thaïlande, le Japon et l’Inde ont tous enregistré des augmentations à deux chiffres de leurs avoirs en or tout au long de 2021.

Les dirigeants d’El Salvador ont affirmé que l’obligation bitcoin fournirait au pays un nouveau moyen de financer la dette qui n’était pas liée au Fonds monétaire international et aux dollars. Ce serait aussi un actif qui prend de la valeur au bilan, permettant des projets ambitieux comme une ville alimentée par la géothermie d’un volcan. Tout cela est possible, à condition que le bitcoin atteigne 1 million de dollars dans les cinq prochaines années.

Et il y a une autre mise en garde. L’obligation elle-même ne sera pas émise par le gouvernement salvadorien, mais par LaGeo, une filiale de la compagnie d’électricité publique CEL. El Salvador dit que ce n’est qu’un détail technique; c’est toujours une dette du souverain.

Avec toutes les complications impliquées et le prix fragile du bitcoin, cela a été un argument de vente terrible pour les autres nations. La réalité est que les données suggèrent que les nations ne veulent rien de plus que ce qu’elles ont déjà : des bons du Trésor à faible rendement mais sûrs et un peu d’or. Même la Chine, qui menace toujours de se débarrasser de ses avoirs, maintient un approvisionnement sain malgré la réduction du nombre.

Le plan de Nayib Bukele visant à créer une alternative au financement au niveau de l’État, en contournant le FMI via le bitcoin, n’est pas sans mérite. Le FMI a longtemps été critiqué comme un usurier mondial et un prêteur de dernier recours. Si le plan fonctionne, Bukele obtient un financement à un taux préférentiel par rapport au FMI. La dette de lavage de bitcoin, comme le lavage vert du passé, pourrait être la nouveauté à la mode pour les pays en développement s’il y a vraiment 500 millions de dollars d’engagements déjà alignés.

Mais les États sont des créatures conservatrices. Surtout en Asie, où les bureaucraties peuvent être lentes, et où le souvenir de la crise financière asiatique est encore frais. Malgré les pessimistes du dollar et ceux qui pensent que l’Amérique est sur le point de se briser en 50 morceaux, les bons du Trésor sont toujours en demande – et même l’or ne peut pas l’usurper. Bonne chance au bitcoin.

L’avis du technicien

Bitcoin dépasse 46 000 $, résistance à 48 000 $ – 51 000 $

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/la résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

L’activité d’achat de Bitcoin (BTC) s’est accélérée au cours du week-end alors que les signaux de momentum sont devenus positifs.

La crypto-monnaie a dépassé la résistance initiale à 46 000 $, bien qu’une résistance plus forte à la moyenne mobile de 200 jours, qui est maintenant à 48 289 $, pourrait bloquer le rallye de secours.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier se rapproche d’un territoire de surachat, similaire à ce qui s’est produit en octobre, qui a précédé une vente massive. Cette fois, cependant, les acheteurs semblent viser un renversement de 50 % de la tendance baissière de quatre mois, ce qui entraînerait une hausse supplémentaire vers 50 966 $.

Les signaux de momentum sur le graphique hebdomadaire se sont considérablement améliorés, ce qui était auparavant observé autour du plus bas de juillet de 29 400 $. Pourtant, la dynamique reste négative sur le graphique mensuel, ce qui pourrait retarder une hausse significative des prix à court terme.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : ventes au détail en Australie (février MoM)

14h45 HKT/SGT(6h45 UTC) : Confiance des consommateurs en France (mars)

16 h 30 HKT/SGT (8 h 30 UTC) : Masse monétaire britannique M4 (février MoM/YoY)

21 h HKT/SGT (13 h UTC) : Discours du président de la Réserve fédérale de New York, John Williams