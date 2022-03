Le prix de Solana dépasse les 100 $ alors que les traders SOL fixent les yeux sur 150 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a franchi la consolidation du triangle

Le prix du SOL a un volume qui augmente en faveur des traders

Un niveau d’invalidation pour la thèse haussière sera une brèche à 84 $

Le prix de Solana augmente cette semaine car le prix a facilement dépassé le niveau de 100 $. Les passionnés de Solana pourraient voir un rallye de 40% bientôt.

Le prix de Solana semble prometteur

Le prix de Solana est monté dans la zone médiane de 110 $ pour commencer la séance de négociation de cette semaine. Il a été mentionné dans la thèse neutre de la semaine dernière qu’une brèche au-dessus de la vague C du triangle à 106 $ pourrait être le catalyseur ultime d’un rallye de 40 %. Ce week-end, les traders ont poussé le prix de Solana à travers le niveau de déclenchement, imprimant deux bougies engloutissantes haussières sur le graphique de 9 heures.

Le prix de Solana continuera probablement d’augmenter, car cinq impulsions de vague suivent généralement les ruptures de triangle. Le prix de Solana a terminé la première impulsion vers le niveau de déclenchement à 106 $ et aura besoin de deux autres vagues impulsives pour justifier la validité de la consolidation du triangle. Il convient également de noter que le profil de volume augmente avec les ordres d’achat importants des investisseurs, ce qui indique la force et la confiance dans la tendance actuelle. Les traders devraient envisager de rechercher des entrées sur des périodes plus courtes, car le prix est susceptible de se déplacer autour de la zone de déclenchement.

Graphique SOL/USDT sur 9 heures

Le prix de Solana pourrait potentiellement grimper à 150 $, car le triangle brisé pourrait faire grimper le jeton de 40 % supplémentaires. Néanmoins, les commerçants doivent garder à l’esprit un niveau d’invalidation. En aucun cas, le prix SOL ne doit descendre en dessous de 84 $. Si cela devait se produire, les baissiers pousseraient probablement les prix aussi bas que 75 $, actuellement 35 % en dessous du prix actuel.