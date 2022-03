Le prix du Zilliqa peut étendre les gains de 100 % à 0,15 $ avant de trouver des vendeurs | Cryptomonnaie

Le prix du Zilliqa a explosé de près de 103 % samedi.

Les traders tentent de prolonger le récent rallye.

Le ZIL peut continuer à augmenter malgré le doublement de sa valeur.

Le prix de Zilliqa a été l’une des plus grandes surprises de la semaine dernière. Après avoir gagné 28 % du 14 mars 2022 au 25 mars 2022, Zilliqa a prolongé ces gains de 122 % supplémentaires samedi et dimanche, portant le gain total depuis le 14 mars à 172 %, après avoir atteint 225 % à un moment donné.

Le prix du Zilliqa pourrait ne pas connaître de recul malgré le récent rallye ; il pourrait passer à 0,15 $

L’action des prix de Zilliqa a été impressionnante. Le gain de 122% samedi et dimanche a éliminé toutes les pertes des 4,5 derniers mois. ZIL se négocie maintenant là où il se trouvait début novembre 2021. En conséquence, de nombreux commerçants peuvent anticiper une vente massive.

Actuellement, le niveau que le prix de Zilliqa a du mal à dépasser est le point de contrôle du volume 2021 à 0,11 $. Le point de contrôle du volume représente le niveau de prix où le plus d’achats et de ventes ont eu lieu, créant l’un des niveaux de support et de résistance les plus importants et les plus solides de l’analyse technique.

La pression constante exercée sur le profil de volume 2021 suggère que le prix du Zilliqa pourrait évoluer et clôturer au-dessus de ce niveau. ZIL a déjà clôturé au-dessus du retracement de Fibonacci de 61,8 % (du plus bas de 2022 au plus haut de la barre forte hebdomadaire en mai 2021) à 0,10 $. Une cassure au-dessus du VPOC 2021 à 0,11 $ déclencherait probablement un autre pic massif, car le profil de volume 2021 au-dessus de 0,11 $ devient extrêmement important.

ZIL/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

La résistance serait probablement observée au niveau de prix psychologique de 0,15 $. Si les traders ne parviennent pas à pousser le prix du Zilliqa au-dessus de 0,11 $, un recul est très probable mais limité au cluster de support à 0,08 $, où existent les retracements Tenkan-Sen, Kijun-Sen et 50 % de Fibonacci.