Le prix de Crypto.com pourrait exploser à travers la résistance pour atteindre 0,60 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com maintient une forte hausse, montrant une pression d’achat importante et soutenue.

Les traders semblent imperturbables alors que le CRO se rapproche du niveau de résistance critique de 0,50 $.

Les oscillateurs hebdomadaires soutiennent une poussée continue au-delà de 0,50 $ si les acheteurs peuvent maintenir la pression.

Le prix de Crypto.com approche du niveau de prix psychologique le plus important : le niveau de 0,50 $ sur son graphique journalier. Alors que 0,50 $ est un niveau de prix important, il n’y a pas grand-chose sous forme de résistance technique à 0,50 $. La prochaine zone de résistance majeure n’apparaît pas avant 0,60 $, donc le CRO peut probablement continuer à monter sans trop de pression.

Le prix Crypto.com se prépare à une grande cassure au-dessus de 0,50 $

Le prix de Crypto.com a récemment achevé un événement très haussier en convertissant l’indice de force relative des conditions du marché baissier en conditions du marché haussier sur le graphique quotidien. La conversion de l’indice de force relative quotidien des conditions du marché baissier (surachat à 55 et 65, survendu à 20 et 30) aux conditions du marché haussier (surachat à 80 et 90, survente à 40 et 50) lorsqu’il atteint le niveau de 70. En conséquence, un recul vers le Tenkan-Sen ou le Kijun-Sen sur le graphique journalier trouvera probablement un support si l’indice de force relative se négocie autour de 40 ou 50.

Graphique quotidien CRO/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Le prix de Crypto.com peut trouver une certaine pression de vente près du retracement Fibonacci de 38,2 % du plus haut historique au plus bas de la barre forte sur le graphique mensuel en novembre 2021 à 0,54 $. De plus, si l’indice de force relative est supérieur à 80, la probabilité d’une certaine pression de vente augmente. Cependant, un recul imminent n’est pas gagné d’avance. Le graphique hebdomadaire de CRO montre pourquoi les traders pourraient voir un mouvement continu.

La clôture de la semaine dernière pour le prix Crypto.com était au-dessus du Tenkan-Sen était la première depuis la semaine du 24 décembre 2021 – un signal haussier très fort pour un mouvement correctif ou un changement de tendance plus large. Du point de vue de l’oscillateur, l’oscillateur Optex Bands est en train de remonter à partir de son plus bas historique.

De même, l’indice hebdomadaire de force relative a rebondi sur le premier niveau de survente dans un marché haussier, 40. Enfin, l’indice composite a dépassé sa moyenne lente, générant un autre signal haussier fort.

Graphique hebdomadaire CRO/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Si les traders maintiennent une forte dynamique sans recul, le prix de Crypto.com peut continuer jusqu’à ce qu’il atteigne le retracement de Fibonacci de 50 % à 0,59 $, près du Kijun-Sen hebdomadaire à 0,58 $.