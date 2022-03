Pourquoi le prix d’ApeCoin pourrait atteindre 20 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Apecoin continue d’augmenter avec peu d’obstacles.

Preuve claire de l’achat de creux et du soutien des traders.

Elliot Wave Analysis aide à projeter et à déterminer où le prochain niveau de résistance majeur peut se produire.

Le prix d’ApeCoin est tombé dans une zone de support précédemment identifiée le 24 mars 2022, puis s’est déplacé dans la zone cible spécifiée dans la zone de valeur de 15 $. Une consolidation entre 15 $ et 15,50 $ est maintenant présente, et il peut y avoir une courte pause avant qu’une autre cassure ne se produise.

L’action des prix d’ApeCoin digère le récent rallye, pour continuer plus haut après la fin de la consolidation

Le prix d’ApeCoin est susceptible de poursuivre sa course actuelle à la hausse et de terminer la troisième vague d’une vague d’Elliot Impulse plus large. La troisième vague est généralement une extension de 161,8 % de la première vague, mais elle peut se terminer en deçà ou légèrement au-dessus de la plage projetée. Pour APE, l’expansion de Fibonacci de 161,8 % est juste en deçà de 20 $ à 0,1987 $.

Sur le graphique horaire, le prix d’ApeCoin a légèrement reculé après avoir atteint l’expansion de 61,8 % de Fibonacci à 15 $. Ce même comportement peut se reproduire à l’expansion 100% Fibonacci à 17 $.

Du point de vue de l’oscillateur, le prix d’ApeCoin est très susceptible de continuer à augmenter. L’indice de force relative est dans des conditions de marché haussier et il rebondit actuellement sur le premier niveau de survente à 50. De plus, l’indice composite a une divergence haussière cachée presque imperceptible – cela se produit lorsque le graphique des prix montre des plus bas plus élevés, mais l’oscillateur affiche des basses plus basses. Si l’indice composite dépasse sa moyenne à évolution rapide, le prix de l’ApeCoin commencera probablement sa prochaine poussée à la hausse.

Une clôture horaire à 15,40 $ ou plus déclencherait probablement la prochaine tendance haussière vers 17 $, puis la zone de valeur de 20 $.

Graphique Ichimoku Kinko Hyo sur 1 heure APE/USD

Cependant, des risques à la baisse existent. Le marché plus large des altcoins a connu une croissance et des gains significatifs au cours des dernières semaines, mais certaines prises de bénéfices peuvent survenir. Si la pression de vente entre sur le marché, le prix d’ApeCoin pourrait voir un retour rapide au bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) près de la zone de valeur de 13 $ avant de trouver un support.