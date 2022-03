Le prix du XLM dépasse 0,23 $ en réponse au lancement d’un nouveau corridor de transfert de fonds aux Philippines | Cryptomonnaie

Le prix du XLM poursuit sa tendance haussière, affichant des gains de près de 10 % du jour au lendemain dans son rallye en cours.

Velo Labs, soutenu par Stellar, et Philippine Digital Asset Exchange ont annoncé un partenariat pour lancer un couloir de transfert de fonds utilisant XLM.

Les analystes sont optimistes quant à la hausse des prix XLM, prédisant une poursuite de la tendance haussière de l’altcoin.

Le prix du XLM a entamé un rallye, affichant des gains à deux chiffres du jour au lendemain. Le lancement d’un nouveau corridor de transfert de fonds propulsé par XLM aux Philippines a alimenté un discours haussier parmi les investisseurs.

Le prix XLM dépasse 0,23 $

Le prix XLM a commencé un rallye, sortant de sa tendance baissière et a enregistré des gains à deux chiffres du jour au lendemain. L’altcoin a offert près de 10% de gains au cours des dernières 24 heures et 20% au cours des sept derniers jours.

Dans une récente publication, Velo Labs, soutenu par Stellar, et Philippine Digital Asset Exchange (PDAX) ont annoncé un nouveau partenariat pour le lancement d’un corridor de transfert de fonds. Velo Labs est un leader des envois de fonds et des transferts d’argent en Asie du Sud-Est.

Les partisans pensent que le nouveau partenariat est susceptible de stimuler l’adoption de XLM. Le nouveau corridor aux Philippines serait alimenté par le réseau Stellar, permettant aux investisseurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies via l’échange d’actifs numériques PDAX.

La couche Stellar Consensus Protocol traiterait et réglerait les transactions et permettrait les envois de fonds.

Récemment, la Stellar Development Foundation avait annoncé le lancement d’un fonds pour alimenter des projets qui s’appuient sur le réseau. Cela pourrait accroître l’utilité de XLM à l’avenir, créant une demande pour les dApps et les solutions basées sur la blockchain alimentées par le réseau de l’altcoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix XLM et prédit une poursuite du rallye de l’altcoin. Le prix XLM a franchi 0,23 $ et les analystes pensent que l’altcoin pourrait atteindre 0,25 $ et 0,26 $ ensuite, brisant les résistances passées dans sa tendance haussière.

Les analystes de The Crypto Express pensent que le prix XLM est prêt pour une cassure massive, et la tendance à la hausse est confirmée. Les analystes ont prédit un doublement du prix du XLM au cours des trois prochains mois.