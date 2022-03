Le prix d’Algorand pourrait briser un important mur d’approvisionnement et atteindre 1,10 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand atteint de nouveaux sommets pour mars et devrait atteindre 16 %.

Le prix ALGO fait face à un niveau psychologique alors que les traders recherchent un rejet à 1,10 $.

Avec le sentiment positif actuel et plus de vents favorables, attendez-vous à une percée au-dessus de 1,10 $ plus tard cette semaine.

Algorand (ALGO) a percé au-dessus d’un double sommet ce matin après que les traders aient attrapé le fondu minimal qui s’est produit et ont fait monter la pièce plus haut. Les marchés mondiaux sont sur le devant de la scène et cela se répand et ajoute plus de vents arrière aux crypto-monnaies. De plus, certaines nouvelles géopolitiques positives et une position accommodante de la Banque du Japon ajoutent encore plus de facteurs favorables à la poursuite du rallye, ciblant 1,10 $ à court terme.

Les vents arrière du prix d’Algorand triplent alors que les traders fuient la scène

Le prix d’Algorand connaît la deuxième phase de la tendance haussière qui a commencé le 22 mars lorsqu’il a rebondi à 0,8018 $. Le prix ALGO a été rejeté par la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours et est revenu à 0,8018 $ pour trouver un support avant que les traders ne reviennent à l’action et ne franchissent la SMA à 55 jours, le pivot mensuel et 0,8679 $ en même temps. Il les a ensuite transformés en support en se fermant au-dessus d’eux. Bien que l’action des prix semblait être à risque dimanche, formant un double sommet à 0,9514 $ avec le sommet du 22 mars, le niveau à court terme n’a pas été à la hauteur de la demande largement supérieure des traders.

Le prix d’ALGO a brièvement glissé en dessous de 0,9514 $, offrant à certains investisseurs et haussiers une chance d’entrer rapidement avant que le prix ne remonte à nouveau de 1 % supplémentaire. L’objectif pour cette semaine est le niveau psychologique proche de 1,00 $, qui ne devrait généralement pas poser de problème aux investisseurs. Plutôt extraordinaire est le niveau de 1,10 $ 10 cents plus au nord, avec le R1 mensuel et le niveau historique pivot coïncidant avec le double sommet du 7 février, détenant 16 % des gains réservables.

Graphique journalier ALGO/USD

L’indice de force relative (RSI) a pénétré dans la zone de « surachat » à la hausse avec ces mouvements monstrueux au cours des dix derniers jours de bourse. Bien que les investisseurs attendent d’entrer et que l’offre constate une surdemande, cela pourrait stopper soudainement le rallye alors que les traders évaluent le risque et la possibilité de nouveaux gains sur la table. Avec le RSI en surachat, ils peuvent considérer que ce n’est pas le bon moment pour s’impliquer car les bénéfices à la hausse semblent limités. Attendez-vous plutôt à un refroidissement du RSI, pour fournir plus d’intérêt, ce qui signifierait que l’action des prix laisse un peu de place à la baisse, retombant vers 0,8679 $ et le SMA de 55 jours juste en dessous, pour tempérer la demande surexcitée. équation commerciale.