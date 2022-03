Litecoin (LTC/USD) prévoit la baisse en utilisant Elliott Wave | Cryptomonnaie

Dans cet article, nous examinerons la baisse du LTCUSD de 132 $ à 90 $ qui a mis près d’une semaine à se dérouler. Nous examinerons certains graphiques de vagues d’Elliott présentés aux membres et montrerons comment nos membres étaient préparés à cette baisse du Litecoin. Nous avons appelé une correction de la vague Elliott en zigzag achevée en Litecoin (LTCUSD) à 143,93 $ et avons appelé à la reprise de la baisse. Jetons un coup d’œil au graphique du 16 février 2022 pour commencer.

Analyse Elliott Wave LTC/USD 1 heure – 16 février 2022

Le graphique ci-dessous montre que les vagues (( i )) et (( ii )) sont terminées et nous nous attendions à ce que la baisse reprenne dans la vague (( iii )) tant que les prix resteraient en dessous de la vague (( ii )) élevée et, plus important encore, en dessous de 143,93 $.

Analyse Elliott Wave LTC/USD 1 heure – 20 février 2022

Le graphique ci-dessous montre que la baisse a repris comme prévu et que la vague (( iii )) touche à sa fin, après quoi nous nous attendions à un rebond de la vague (( iv )) et à une autre baisse pour terminer 5 vagues de baisse à partir de 143,93 $.

Analyse Elliott Wave LTC / USD 1 heure – 27 février 2022

Le graphique ci-dessous montre une baisse impulsive de la vague (B) à 143,93 $ terminée à 91,94 $ et, comme les baisses restent au-dessus de ce niveau, attendez-vous à ce que les prix augmentent pour terminer la vague 2 avant de baisser à nouveau.