Le prix d’Ethereum se dirige vers le nord pour imprimer un nouveau sommet annuel à 3 700 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum connaît une impulsion haussière alors que la Banque du Japon intervient pour réduire les rendements des bons du Trésor afin de soutenir les marchés.

Le prix de l’ETH fait face à une résistance difficile à 3 391,52 $ et au SMA de 200 jours.

Attendez-vous à un bond de 10% dans la semaine alors que davantage de vents arrière s’ajoutent au rallye.

Le prix de l’Ethereum (ETH) est sur le point de réaliser l’une de ses meilleures semaines en 2022 alors que les marchés sautent sur des vents favorables supplémentaires. Alors que le sentiment positif sur les marchés boursiers continue de se répercuter sur les crypto-monnaies, des vents favorables supplémentaires proviennent désormais également de la géopolitique alors que les pourparlers de paix devraient reprendre cette semaine avec certaines concessions territoriales de l’Ukraine envers la Russie, ce qui pourrait ouvrir la possibilité de signer un accord de paix avec la Banque du Japon pour limiter les rendements des taux d’intérêt dans le but de soutenir les marchés financiers. Attendez-vous à ce que ces vents arrière poussent le prix de l’ETH au-dessus de 3 391,52 $, pour faire face à la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 3 488,00 $ avant de toucher 3 687,17 $ et d’imprimer de nouveaux sommets pour 2022.

Le prix Ethereum fixé à 10% de gains cette semaine

Le prix de l’Ethereum connaît un rallye meurtrier alors que les traders sortent en trombe dimanche, faisant un peu moins d’un mouvement de 5% en cours de journée. Les haussiers voient les prix s’ouvrir ce matin à 3 391,52 $ avec la résistance R1 et un niveau pivot historique à proximité. En raison de la raideur du rallye, l’indice de force relative (RSI) a franchi la zone de surachat. Cela signifie que les traders seront rejetés une fois qu’ils auront atteint le R1 ou le niveau historique, ce qui entraînera un court fondu.

Le prix de l’ETH verra une brèche à 3 391,52 $ une fois que le RSI aura fait une pause et sera ramené vers le bas et hors de la zone de « surachat ». Attendez-vous à voir l’élan se renforcer dans le cadre d’une autre percée cette semaine, car la branche d’olivier ukrainienne pourrait fournir un catalyseur entraînant des résultats positifs et un éventuel cessez-le-feu. Cela se traduirait par des haussiers atteignant 3 391,5 $, face à la SMA de 200 jours, puis atteignant 3 687,17 $ alors que davantage de vents arrière s’ajoutent avec des gros titres faisant la une des percées possibles dans le processus de paix.

Graphique journalier ETH/USD

Le risque à la baisse s’accompagne d’un rejet ferme à 3 391,52 $, et le R1 mensuel fournit deux raisons d’intervenir et de défendre l’action des prix de les fuir. Le RSI étant suracheté, peu de nouveaux acheteurs voudront intervenir à ces niveaux élevés. Les traders pourront facilement prendre le surpoids et voir un recul vers 2 800 $ avec le SMA de 55 jours et le pivot mensuel captant la baisse des prix au cas où 3 018,55 $ ne seraient pas en mesure de fournir un soutien suffisant pour le manque à gagner.