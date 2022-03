Pression d’achat « en territoire haussier » – Cinq choses à savoir sur Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) commence la dernière semaine de mars en force après être revenu à son prix d’ouverture annuel supérieur à 46 000 $.

Dans un mouvement à la hausse étonnamment fort pendant un week-end, le BTC/USD a commencé à grimper samedi, continuant du jour au lendemain à défier ses sommets du début de 2022.

Face à un macroclimat continu d’incertitude considérable, la force de Bitcoin est naturellement prise avec une pincée de sel ce mois-ci. La réaction est compréhensible étant donné que les tentatives précédentes de sortir de sa fourchette de négociation sur plusieurs mois se sont toutes soldées par un échec.

Malgré des périodes volatiles, les haussiers ont toujours été déçus et Bitcoin a ensuite non seulement inversé mais souvent revisité l’extrémité inférieure de sa fourchette, coûtant cher à la fois aux positions courtes et longues.

Néanmoins, l’espoir est que cette fois sera vraiment différente – les analystes ont longtemps soutenu que seule une cassure au-dessus du plafond de la fourchette, formée par l’ouverture annuelle autour de 46 200 $, suffirait à provoquer un changement de paradigme.

Maintenant que cela est en action sur les graphiques, l’attention se concentre sur le dernier obstacle – cimenter ces niveaux de résistance de plusieurs mois comme support.

Avec le processus en cours lundi, Cointelegraph examine les déclencheurs potentiels qui pourraient faire ou défaire cet épisode important de l’action des prix Bitcoin.

Bitcoin efface le plongeon de 2022

« Petit à petit puis soudain », ou pur hasard ? Les commerçants essaient toujours de donner un sens à la nouvelle force retrouvée de Bitcoin cette semaine.

C’est un spectacle absent du graphique depuis le Nouvel An – BTC / USD est de retour à 47 000 $. Après avoir bondi de près de 3 000 $ en 24 heures, la plus grande crypto-monnaie a porté un coup dur aux niveaux de résistance qui avaient maintenu les traders fermement à leur place pendant des mois.

L’importance de 46 000 $ est un sujet brûlant depuis presque aussi longtemps – un retour à l’ouverture annuelle, selon beaucoup, serait le signal que Bitcoin était de nouveau prêt pour de plus grandes choses.

Cependant, peu de gens auraient pensé que le phénomène se jouerait « en dehors des heures ». Les soupçons sur la force réelle du rallye sont naturellement omniprésents sur les réseaux sociaux au début de la semaine, tout comme ils l’étaient au début du rallye lui-même.

Néanmoins, même les voix les plus prudentes n’écartent plus le potentiel de hausse supplémentaire, même si le pronostic à plus long terme reste négatif.

« La pression d’achat fondamentale pour Bitcoin a maintenant atteint le territoire du marché haussier », a rapporté l’analyste et statisticien Willy Woo.

Son collègue analyste Matthew Hyland, un partisan clé de l’argument de 46 000 $, a donné un objectif de 52 000 $ comme prochain mur de résistance à long terme à craquer.

Dans les publications sur Twitter, il a ajouté que le mouvement avait été précédé d’une cassure sur l’indicateur de l’indice de force relative (RSI) de Bitcoin, un signal classique des tendances de cassure.

Le RSI évalue le degré de surachat ou de survente d’un actif à un prix spécifique. Dans le cas de Bitcoin, son score a grimpé d’un niveau plancher depuis la mi-janvier, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

La poursuite du développement du RSI pourrait donc dicter l’ampleur du rallye, conformément aux normes de comportement historiques.

Graphique bougie BTC/USD 1 jour (Bitstamp) avec données RSI. Source : TradingView

Un analyste envisage le découplage des actions Bitcoin

C’est un monde déroutant, et quand il s’agit de savoir comment Bitcoin devrait agir, l’image ne devient pas plus facile.

L’inflation, la guerre en Europe et la menace persistante du retour du coronavirus – pour ne citer que trois déclencheurs macroéconomiques majeurs – ont amené les commentateurs à prévoir le pessimisme pour les actions et les actifs à risque en 2022.

Ce mois-ci, plusieurs sources ont averti que Bitcoin pourrait bientôt faire face à son Waterloo alors qu’une capitulation dramatique des actions déclenche un autre moment en mars 2020.

L’ère de «l’argent facile» qui a suivi cet événement est révolue, et seule une poursuite de l’assouplissement quantitatif ramènerait les énormes flux de capitaux dont Bitcoin a bénéficié plus tard cette année-là, ont fait valoir certains.

Maintenant, cependant, Bitcoin semble se démarquer de lui-même, défiant une corrélation boursière intense qui, dans le cas du S&P 500, a atteint un sommet de 17 mois la semaine dernière.

Alors que le S&P s’est débarrassé de l’impact de la guerre russo-ukrainienne et des plans de resserrement de la Réserve fédérale américaine, l’analyse montre que les ventes ont été considérables et que les shorts sont partout – le carburant parfait, assez ironiquement, pour une nouvelle « pression courte ». » vers le haut.

« Les corrélations Risk-on/Risk-off avec les actions sont un effet à court terme. BTC échange cette corrélation en raison de spéculateurs à court terme », a expliqué Woo dans un récent fil Twitter dédié au sujet.

« Les fondamentaux de la demande interne de Bitcoin alimentés par sa courbe d’adoption sont plus puissants. Finalement, le marché se découple ; la dernière fois était en octobre 2020.”

Si les spéculateurs avaient dominé le perchoir jusqu’à présent cette année, alors un retour d’intérêt pour les contrats à terme Bitcoin pourrait être un déclencheur à surveiller à l’avenir. L’intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin est maintenant à son plus haut niveau depuis décembre, selon les données de Coinglass.

Tableau des intérêts ouverts des contrats à terme Bitcoin. Source : Coinglass

Qui veut récupérer son argent ?

Il y a un autre côté à l’histoire de 46 000 $, ce qui en fait plus qu’un simple niveau symbolique de la nouvelle année.

Comme l’a noté la société d’analyse en chaîne Glassnode ce week-end, la zone autour de 45 900 $ en est une avec une quantité géante d’activité d’acheteurs antérieurs.

Les entrants sur le marché ont acheté en descendant depuis des sommets historiques et sont sous l’eau depuis, grâce au plafond de la fourchette de négociation de Bitcoin en 2022.

Un retour, a averti Glassnode, pourrait ruiner l’ambiance alors qu’une ruée vers la sortie de ces acheteurs se joue.

«La prochaine résistance majeure en chaîne pour Bitcoin est le prix réalisé par le détenteur à court terme, qui se négocie à 45,9 k $. Cette métrique est le prix moyen payé pour BTC par les investisseurs qui ont acheté après l’ATH d’octobre », a-t-il expliqué le 25 mars à côté d’un graphique de son indicateur de plafond réalisé par le détenteur à long et à court terme.

« La résistance baissière vient des STH qui cherchent à » récupérer leur argent « . »

Tableau des plafonds réalisés par les détenteurs à long et à court terme de Bitcoin. Source : Glassnode/Twitter

Jusqu’à présent, les détenteurs à court terme – définis comme des entités détenant des pièces pendant 155 jours ou moins – n’ont pas déclenché d’inversion de direction. Le début des échanges à Wall Street pourrait cependant encore surprendre.

La difficulté devrait voir un nouveau record historique en jours

Les fondamentaux du réseau Bitcoin sont certainement déterminés à ne pas décevoir cette année.

La semaine à venir ne fera pas exception, car la difficulté du réseau de Bitcoin atteint de nouveaux records d’environ 28,67 billions.

Cette décision fera suite à un mois de pertes qui, comme Cointelegraph l’a récemment rapporté, ont accompagné les résultats du bouleversement pour les mineurs opérant au Kazakhstan.

Cependant, le prochain réajustement automatisé de la difficulté annulera non seulement ces pertes, mais ajoutera 4,4 % au décompte existant, rendant la difficulté plus grande que jamais.

Graphique moyen de difficulté Bitcoin sur 7 jours. Source : Blockchain

L’implication d’une difficulté croissante est essentiellement que l’exploitation minière pour les subventions globales n’a jamais été aussi compétitive, comme en témoignent les données de taux de hachage tout aussi haussières de Bitcoin.

À son tour, Bitcoin devient plus résistant aux attaques de réseau car une présence croissante de mineurs consacre de plus en plus de ressources à la concurrence pour la même récompense fixe – et protège ainsi les participants au réseau dans le processus.

La baisse de 50 % du taux de hachage de l’année dernière, déclenchée par une répression en Chine, qui était auparavant le bastion minier mondial, ne semble plus qu’un lointain souvenir.

Une tentative d’interdire la prise en charge de la crypto-monnaie par preuve de travail (PoW) dans l’Union européenne n’a pas réussi à obtenir le soutien des législateurs pour la deuxième fois la semaine dernière.

Le taux de hachage fourni par les pools de minage connus était d’environ 219 exahashs par seconde (EH/s), selon les données de la ressource de surveillance MiningPoolStats, elle-même le niveau le plus élevé jamais enregistré.

La cupidité est de retour pour la première fois depuis 60 000 $

Baissier en bas et haussier à la résistance – c’est une caractéristique classique du sentiment du marché qui se répète encore et encore.

Pour la première fois en 2022, cependant, l’indice Crypto Fear & Greed a montré à quel point l’investisseur moyen en crypto se sent exubérant.

Pour la première fois depuis juste après les plus récents sommets historiques de Bitcoin de 69 000 $ en novembre, l’indicateur de sentiment classique est entré sur le territoire de la « cupidité ».

Sa transformation, comme le sentiment lui-même ce mois-ci, a été impressionnante. Il y a à peine une semaine, il mesurait l’humeur sous la forme d’un score normalisé de 22/100 – pas seulement «peur», mais «peur extrême».

Maintenant, il est sur le point de montrer le contraire, et comme les investisseurs à long terme le savent, les rallyes soutenus ont tendance à ne s’accompagner que d’augmentations progressives du sentiment.

Certains d’entre eux, cependant, restent clairement impatients de voir ce qui se passera ensuite.

« Les marchés de la cryptomonnaie suivent une tendance haussière constante alors que le choc de l’offre se déclenche. Il ne faudra qu’un seul événement haussier pour ramener cela à des sommets historiques », a expliqué JRNY Crypto le 27 mars.

« Regardez à quel point les choses deviennent folles lorsque le sentiment passe de la peur à la cupidité alors que l’offre est limitée. »

Indice Crypto Fear & Greed (capture d’écran). Source : Alternative.me