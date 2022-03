Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : dans quelle mesure le récent printemps crypto est-il durable ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin déclenche une cassure du triangle ascendant avec une hausse de 21 %, mais il est peu probable que les haussiers suivent.

Le prix Ethereum teste à nouveau la zone d’approvisionnement quotidienne, passant de 3 241 $ à 3 412 $, mais manque d’élan pour poursuivre l’ascension.

Le prix Ripple se dirige vers son prochain objectif à 0,91 $ après avoir réussi à renverser l’obstacle de 0,85 $.

Le prix du Bitcoin a révélé une augmentation massive de la pression d’achat, entraînant une évasion significative. Ce développement a permis à de nombreux altcoins de déclencher une tendance haussière exponentielle. Alors qu’Ethereum fait face à un obstacle, Ripple semble aller plus haut.

Le prix du Bitcoin éclate

Le prix du Bitcoin s’est déroulé dans un triangle ascendant, obtenu en reliant les quatre hauts égaux à 44 418 $ et quatre bas plus élevés formés depuis le 22 janvier. Cette formation technique prévoyait une hausse de 21 %, obtenue en mesurant la distance entre le premier swing haut et le bas swing au point de rupture à 44 418 $.

Le 27 mars, BTC a franchi cet obstacle, déclenchant une ascension de 21 % à 53 855 $. Bien que haussier, le prix du Bitcoin doit retester avec succès le niveau de support de 44 418 $ et parcourir la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 48 292 $ et la zone d’approvisionnement hebdomadaire, allant de 45 550 $ à 51 860 $.

Les investisseurs doivent donc faire preuve de prudence, car un retracement pourrait être imminent. Quant à l’ampleur de ce recul, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que BTC reteste le niveau de 44 418 $. Une cassure en dessous qui pourrait faire tomber BTC à 42 082 $, une zone de support nouvellement formée.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, un chandelier quotidien proche du niveau de support de 36 398 $ invalidera la thèse haussière. Cette décision ouvrira la voie au niveau de support de 35 000 $, c’est-à-dire la dernière ligne de défense.

Une rupture de cette barrière pourrait déclencher un crash à 30 000 $ ou moins.

Le prix Ethereum a plus d’obstacles à franchir

Le prix Ethereum a formé une zone de demande, s’étendant de 2 820 $ à 2 966 $ avant de remonter de 18 %. Ce mouvement perce actuellement la zone d’approvisionnement quotidienne, allant de 3 241 $ à 3 412 $, où il sera probablement confronté à des vents contraires.

Par conséquent, les acteurs du marché doivent s’attendre à un retracement mineur vers le SMA de 100 jours à 3 051 $ ou la zone de demande en dessous. Cependant, si l’ETH continue de franchir les obstacles à la hausse, il pourrait encore gagner 5 % avant de rencontrer le SMA de 200 jours à 3 488 $.

Au-delà de cette barrière, l’ETH doit briser l’obstacle de 3 585 $, ce qui est probablement là où la hausse est plafonnée pour l’altcoin.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix Ethereum produit un chandelier quotidien proche de 2 820 $, il invalidera la thèse haussière en retournant la zone de demande de 2 820 $ à 2 966 $ dans un disjoncteur. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH reteste le niveau de support de 2 541 $.

Le prix de l’ondulation baisse grâce au bruit

Le prix Ripple est en plein essor depuis sa rupture avec un fanion haussier le 11 mars. La hausse initiale a poussé XRP à retester 0,85 $ comme premier objectif.

Depuis lors, le prix Ripple a brièvement reculé, permettant aux haussiers de prendre de l’élan pour le prochain rallye. Jusqu’à présent, le prix du XRP a dépassé la barrière de résistance de 0,85 $ et envisage un nouveau test du plafond de 0,91 $.

Basculer le niveau de 0,91 $ dans un plancher de support déclenchera la prochaine étape, où le prix XRP tentera de retester le niveau psychologique de 1 $. Au total, ce mouvement constituerait une hausse de 15 % par rapport à la position actuelle.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Bien qu’une tendance à la hausse du prix Ripple ait du sens, les investisseurs doivent surveiller le niveau de support de 0,85 $. Une rupture de cette barrière pourrait déclencher un crash à 0,76 $, qui sera le facteur décisif entre consolidation ou rallye haussier.