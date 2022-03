Le prix de Polkadot reste élevé au-dessus de 22 $ en réponse au lancement du fonds de Grayscale | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot s’est maintenu au-dessus de 20 $ avec la volatilité croissante de l’altcoin.

Grayscale a récemment annoncé le lancement d’un nouveau fonds Smart Contract Platform qui investit dans Polkadot.

Neuf équipes de parachain de Polkadot ont lancé un fonds écosystémique de 250 millions de dollars pour promouvoir les dApps à un stade précoce, alimentant un récit haussier parmi les investisseurs.

Le prix de Polkadot a poursuivi sa montée avec un pic dans l’adoption de l’altcoin. La société de gestion d’actifs cryptomonnaies Grayscale a annoncé le lancement de son nouveau fonds de plate-forme Smart Contract, y compris le concurrent d’Ethereum, Polkadot. Les analystes ont noté une volatilité croissante à Polkadot.

Le prix Polkadot est resté stable et a poursuivi son rallye

Le prix de Polkadot a maintenu sa tendance haussière et a grimpé au-dessus de 22 $. Les analystes ont observé un pic de volatilité sur le réseau du tueur d’Ethereum.

Le géant de la gestion des devises numériques Grayscale a récemment annoncé le lancement de son fonds Smart Contract Platform Ex-Ethereum. Le fonds est l’un des premiers à investir uniquement dans l’actif et à en tirer de la valeur.

Grayscale a investi 15% de sa composante de fonds par action dans Polkadot, aux côtés d’autres concurrents d’Ethereum comme Cardano, Solana et Avalanche. L’investissement de Grayscale a alimenté un récit haussier pour l’adoption de Polkadot.

Fait intéressant, les projets et les dApps de l’écosystème Polkadot ont reçu un coup de pouce dans leur développement grâce à un fonds de 250 millions de dollars. Neuf équipes de parachain Polkadot ont introduit le fonds de l’écosystème pour promouvoir les projets en phase de démarrage sur le réseau blockchain.

Historiquement, un nombre croissant d’investisseurs et une plus grande utilité de Polkadot ont influencé positivement le prix de l’altcoin. Les partisans pensent que l’initiative du géant de la gestion d’actifs d’acheter Polkadot en utilisant 15% de sa composante de fonds par action, parallèlement au soutien au développement de dApp sur le réseau DOT, pourrait alimenter la tendance haussière continue de l’altcoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Polkadot et identifié une formation de triangle ascendant. En règle générale, une cassure suit la formation d’un tel modèle dans le prix de Polkadot. De même, l’actif a grimpé plus haut et s’est maintenu au-dessus de 20 $.

Les analystes crypto de la chaîne YouTube More Crypto Online pensent que le prix Polkadot pourrait poursuivre sa tendance à la hausse une fois qu’il aura dépassé le point de rejet à 22,50 $.