Bitcoin (BTC) peut-il bientôt surpasser XRP ou Ethereum (ETH) ? | Cryptomonnaie

Le dernier jour de la semaine s’est avéré être haussier pour le marché des crypto-monnaies car la plupart des pièces se négocient dans la zone verte.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Bitcoin (BTC) a le moins augmenté de notre liste avec une hausse de seulement 0,47 % depuis hier.

Graphique BTC/USD par TradingView

Sur le graphique journalier, le prix du Bitcoin (BTC) a de nouveau fait une fausse cassure du niveau de résistance à 44 776 $. Pour le moment, il faut porter une attention particulière à l’endroit où la bougie quotidienne se ferme. Si la pression des acheteurs se poursuit, suivie d’un volume de transactions élevé, il y a une chance de voir une forte croissance la semaine prochaine.

Bitcoin se négocie à 44 492 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Ethereum (ETH) a gagné plus que Bitcoin (BTC) alors que le premier altcoin a augmenté de 0,74 %.

Graphique ETH/USD par TradingView

Malgré la croissance, Ethereum (ETH) n’a pas encore atteint son niveau de résistance. Ainsi, le volume des transactions d’achat a légèrement diminué, ce qui signifie que les haussiers pourraient avoir besoin de plus de temps pour accumuler de l’énergie pour une cassure.

Si cela se produit et que l’ETH peut dépasser la barre des 3 300 $, le mouvement à la hausse pourrait bientôt ramener le taux aux alentours de 3 500 $.

Ethereum se négocie à 3 133 $ au moment de la presse.

XRP/USD

Le XRP ne fait pas exception à la règle, augmentant de 0,76 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique XRP/USD par TradingView

En analysant la situation à moyen terme, le XRP est loin de ses niveaux clés, ce qui signifie que le trading latéral est le scénario le plus probable pour la semaine à venir. Cependant, si les vendeurs peuvent prendre l’initiative et ramener le taux à 0,80 $, on peut s’attendre à une baisse jusqu’à la barre des 0,75 $.

XRP se négocie à 0,8295 $ au moment de la presse.