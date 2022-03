Prix ​​​​Cardano et à quoi s’attendre après une montée en puissance de 50% | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano s’approche d’une barrière de résistance majeure à 1,20 $ après une hausse de 38 %.

Les données de transaction suggèrent qu’une nouvelle tendance haussière semble peu probable sans un retracement.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,857 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano se heurte à un obstacle important alors que les traders continuent de propulser l’altcoin plus haut. Contrairement à d’autres obstacles qui l’ont précédé, ADA aura besoin d’une poussée massive de l’élan haussier pour le surmonter.

Le prix de Cardano a besoin d’une pause

Le prix de Cardano a augmenté d’environ 53 % au cours des deux dernières semaines, passant de 0,776 $ à presque retester la barrière de résistance de 1,20 $. Cette tendance haussière exponentielle survient alors que BTC est passé à la hausse sur une période plus courte, permettant aux altcoins d’exploser.

Quoi qu’il en soit, le prix de Cardano a franchi le niveau psychologique de 1 $ et teste actuellement à nouveau l’obstacle hebdomadaire de 1,20 $, ce qui est très difficile à surmonter. Pour aggraver les choses, cette décision intervient après que l’indicateur d’inversion de moment (IRM) a affiché un signal de vente rouge « un » sur le graphique journalier il y a quatre jours.

Bien que ce signal ait été invalidé, le rallye qui a suivi semble fonctionner sur des vapeurs et, par conséquent, un retracement semble probable. La barrière de 1,10 $ est l’endroit où ADA pourrait reculer avant l’apparition d’une autre tendance haussière.

Dans certains cas, le prix de Cardano pourrait revoir le niveau psychologique de 1 $ avant que le prochain rallye n’atteigne l’ouverture annuelle à 1,30 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

De plus, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre qu’un nouveau mouvement vers le nord semble peu probable pour le prix de Cardano en raison d’investisseurs sous-marins empilés. Environ 620 000 adresses qui ont acheté près de 7,8 milliards d’ADA à un prix moyen de 1,23 $ sont «hors de l’argent».

Des obstacles similaires sont empilés au-delà de 1,20 $, ce qui indique que les traders ont besoin d’un élan massif pour surmonter ces blocages. De plus, le niveau de support immédiat est relativement faible, ajoutant encore plus de crédibilité à la thèse du retracement.

ADA GIOM

Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 30 jours soutient également le recul du prix de Cardano. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté ADA au cours du mois dernier.

Actuellement, le MVRV à 30 jours oscille autour de 22,5 %, ce qui indique que les nombreux détenteurs à court terme réalisent des bénéfices et sont susceptibles de vendre pour réaliser leurs gains. Par conséquent, une pression accrue du côté vendeur est susceptible de déclencher un retracement, comme expliqué d’un point de vue technique.

MVRV de 30 jours de l’ADA

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,857 $ invalidera la thèse haussière du prix de Cardano et ouvrira la voie à un nouveau test de plus bas. Dans un tel cas, ADA pourrait revoir le niveau de support de 0,776 $, où les acheteurs pourraient faire un retour et donner une autre chance à la tendance haussière.