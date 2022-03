Un mouvement explosif du BTC/USD pourrait être à portée de main | Cryptomonnaie

Après près de trois mois d’évolution saccadée des prix, le bitcoin est beaucoup plus proche de la hausse que de la baisse.

La contraction des prix est suivie d’une expansion

Jusqu’à présent, février est un mois intérieur et mars est un mois intérieur potentiel. Un mois intérieur est l’endroit où la fourchette de prix du plus haut au plus bas de chaque mois est contenue dans la fourchette du mois de janvier précédent. Si mars se termine dans la fourchette de prix de février, nous aurons une double configuration mensuelle, préparant le terrain pour un mouvement encore plus explosif.

Surveillez l’évasion décisive

Une cassure décisive du mois intérieur peut être utilisée comme déclencheur d’entrée car elle indique qu’une poursuite de la tendance haussière plus large est probable. Le sommet de février était d’environ 45 862 $ (le prix spécifique peut varier légèrement selon la source des données). Une clôture quotidienne au-dessus du plus haut de février confirmera une cassure.

Par la suite, Bitcoin a une chance d’atteindre un nouveau sommet et certainement un test des sommets précédents.

Preuve à l’appui :