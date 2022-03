Bitcoin dépasse 46,8 000 $ pour atteindre son plus haut niveau sur 3 mois alors que les prix des actifs se redressent | Cryptomonnaie

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a augmenté pendant six jours consécutifs et a gagné plus de 12 % depuis dimanche dernier grâce à un rallye d’actifs plus large et aux achats de Luna BTC.

Augmentation du BTC depuis le 20 mars (TradingView)

Un printemps Bitcoin était dans l’air dimanche.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a dépassé 46 800 $, augmentant de plus de 4 % sur une période de deux heures pour atteindre un sommet de trois mois. Bitcoin a gagné plus de 12% depuis dimanche dernier après avoir grimpé six jours consécutifs, bien qu’il

reste en dehors de son point de départ de 47 740 $ en 2022.

Dans une note publiée lundi matin, heure de l’Asie, la capitale du QCP de Singapour a indiqué qu’un rallye plus large des prix mondiaux des actifs était la raison pour laquelle cet « élan haussier » devrait se poursuivre à court terme. Le fonds a également souligné les achats continus de bitcoins de Luna comme raison de la poursuite de l’élan.

« Un flux d’achat notable cette semaine a été l’achat de 125 millions USDT de BTC par Luna Foundation Guard (LFG). Cet achat fait partie du plan visant à accumuler systématiquement un total de 3 milliards USD de BTC en tant que réserve pour TerraUSD (UST), » a écrit QCP.

Ether et la plupart des autres cryptos majeurs fleurissaient également. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière a suivi un schéma similaire à celui du bitcoin dimanche et changeait de mains à plus de 3 250 $, son plus haut niveau depuis début février. Solana, Cardano et Avalanche, entre autres altcoins, étaient bien dans le vert. Les pièces de monnaie populaires Dogecoin et Shiba Inu ont augmenté respectivement d’environ 6% et 3%.

Les échanges s’accéléraient après des semaines de faibles volumes.

« Les volumes de transactions augmentent alors que les acheteurs tentent de transformer cette ligne de résistance en support et d’augmenter encore les prix », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds BitBull Capital, à CoinDesk, mais a ajouté: « Si nous ne restons pas au-dessus cette ligne, nous consoliderons plus bas qu’ici. »

DiPasquale a déclaré que Bitcoin avait eu « une bonne semaine, en particulier compte tenu de l’expiration des options trimestrielles » vendredi et a noté que Bitcoin avait « fait preuve de résilience » suite à la décision de la Réserve fédérale la semaine dernière d’augmenter les taux d’intérêt et à l’escalade continue de l’invasion russe de l’Ukraine avec ses retombées économiques.

Mais il était également prudent dans son appréciation des jours à venir. « Alors que les acteurs du marché commencent à être optimistes et que l’indice de peur et de cupidité est neutre, les haussiers de la BTC voudront voir le prix se consolider au-dessus de 46 000 $ pour continuer », a-t-il déclaré. « La semaine à venir est également importante car elle marque la fin du trimestre, et nous pourrions voir une volatilité accrue par la suite. »