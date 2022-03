First Mover Asia : les inquiétudes liées à la cryptomonnaie pèsent sur les actions des fabricants de composants PC taïwanais ; Le bitcoin atteint son plus haut niveau depuis 3 mois | Cryptomonnaie

Prix ​​: Bitcoin atteint son plus haut niveau depuis trois mois ; d’autres cryptos majeurs gagnent également.

Insights: Avec la transition d’Ethereum vers la preuve de participation et une baisse des prix des cartes graphiques, les cours des actions des principaux fabricants de composants PC ont chuté.

Avis du technicien : la force saisonnière pourrait maintenir les acheteurs actifs dans la fourchette de prix de BTC tout au long de l’année.

Bitcoin (BTC) : 46 690 $ + 5,1 %

Éther (ETH) : 3 271 $ + 4,3 %

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Filecoin FIL +18,6% L’informatique Ordinateur Internet PCI +12,0% L’informatique Stellar XLM +6,8% Plate-forme de contrat intelligente

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ethereum classique ETC −0,3 % Plate-forme de contrat intelligente

Le bitcoin dépasse les 46,8 000 $

Un printemps Bitcoin était dans l’air dimanche.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a dépassé 46 800 $ à un moment donné, augmentant de plus de 4 % sur une période de deux heures pour atteindre un sommet de trois mois. Bitcoin a gagné plus de 12 % depuis dimanche dernier après avoir grimpé six jours consécutifs, bien qu’il reste en dehors de son point de départ de 47 200 $ en 2022.

Ether et la plupart des autres cryptos majeurs fleurissaient également. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière a suivi un schéma similaire à celui du bitcoin dimanche et changeait de mains à plus de 3 270 $, son plus haut niveau depuis début février. Solana, Cardano et Avalanche, entre autres altcoins, étaient bien dans le vert. Les pièces de mème populaires pour Dogecoin et Shiba Inu ont augmenté d’environ 6% et 3,4%, respectivement.

Les échanges s’accéléraient après des semaines de faibles volumes.

« Les volumes de transactions augmentent alors que les acheteurs tentent de transformer cette ligne de résistance en support et d’augmenter encore les prix », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds BitBull Capital, à CoinDesk, mais a ajouté: « Si nous ne restons pas au-dessus cette ligne, nous consoliderons plus bas qu’ici. »

DiPasquale a déclaré que Bitcoin avait eu « une bonne semaine, en particulier compte tenu de l’expiration des options trimestrielles » vendredi et a noté que Bitcoin avait « fait preuve de résilience » suite à la décision de la Réserve fédérale la semaine dernière d’augmenter les taux d’intérêt et à l’escalade continue de l’invasion russe de l’Ukraine avec ses retombées économiques.

Mais il était également prudent dans son appréciation des jours à venir. « Alors que les acteurs du marché commencent à être optimistes et que l’indice de peur et de cupidité est neutre, les haussiers de la BTC voudront voir le prix se consolider au-dessus de 46 000 $ pour continuer », a-t-il déclaré. « La semaine à venir est également importante car elle marque la fin du trimestre et nous pourrions voir une volatilité accrue par la suite. »

S&P 500 : 4 543 + 0,5 %

DJIA : 34 861 +0,4%

Nasdaq : 14 169 -0,1 %

Or : 1 958 $ -0,06 %

Les fabricants de composants PC de Taiwan restent rentables, mais les problèmes de cryptomonnaie pèsent sur leurs stocks

Avec la transition d’Ethereum vers la preuve de participation et loin de la preuve de travail, les mineurs n’ont plus besoin de toutes les cartes graphiques qu’ils ont accumulées au cours des dernières années.

Les actions d’Asus, Gigabyte et MSI, fabricants de composants basés à Taiwan qui produisent des cartes graphiques, sont en baisse depuis le début de l’année, les prix du marché ralentissant la demande pour leurs cartes graphiques.

Les données préliminaires montrent une baisse massive des prix des cartes graphiques à l’approche de la transition d’Ethereum vers la preuve de participation, certains prix baissant de plus de 50 %. Sur les marchés de l’électronique en Chine, les GPU usagés apparaissent par la charge de la caisse et les nouveaux ne bougent pas comme ils le faisaient auparavant, entraînant un excès de stock.

En guise de rappel, la preuve de participation impose la sécurisation de la blockchain à ceux qui disposent d’une trésorerie importante. En jalonnant leurs pièces – en les engageant dans une structure d’épargne de type obligataire – ces pièces deviennent des validateurs pour les transitions de réseau. La preuve de travail, en revanche, repose sur des mineurs travaillant sur des problèmes mathématiques de plus en plus difficiles pour extraire les pièces et ainsi sécuriser le réseau.

GPU et minage

Les unités de traitement graphique (GPU), le cerveau à l’intérieur d’une carte graphique, étaient idéales pour cela car le processeur à l’intérieur était conçu pour calculer des équations mathématiques à une échelle massivement parallèle.

Nvidia (NVDA) a appris pour la première fois que les cartes graphiques conçues pour les jeux pouvaient être utilisées pour l’informatique à usage général au milieu des années 2000, perfectionnant la méthode au début des années 2010 avec quelque chose appelé informatique à usage général sur des unités de traitement graphique, ou calcul GPGPU.

La possibilité d’effectuer des calculs mathématiques avec un parallélisme massif était excellente pour créer des graphismes photoréalistes dans les jeux, mais plus précieuse pour amener la révolution du Big Data. Nvidia et son concurrent AMD (AMD) fabriquent des GPU spécialisés qui sont utilisés dans les fermes de serveurs, ainsi que des stations de travail avancées pour la recherche.

Les chercheurs ont pu séquencer rapidement le virus COVID-19 grâce à la puissance de calcul dont ils disposaient grâce à l’avènement du calcul GPGPU, qui n’existait pas pendant la pandémie de SRAS.

Les mineurs ont englouti des cartes

Alors que Nvidia et AMD conçoivent les GPU, ils s’appuient sur des partenaires pour les intégrer dans des cartes qui s’intègrent dans les ordinateurs, appelées cartes d’extension.

La majorité de ces partenaires sont basés à Taïwan, et sont des marques reconnaissables aux passionnés d’informatique comme Asus, Gigabyte ou MSI.

Alors qu’Asus propose une gamme complète de PC, d’ordinateurs portables, de tablettes et de téléphones, Gigabyte et MSI comptent davantage sur la vente de composants individuels tels que les cartes graphiques et les cartes mères.

Et leurs cours boursiers cette année reflètent cela.

Gigabyte contre ASUS contre MSI depuis le début de l’année (TradingView)

Depuis le début de l’année, Gigabyte et MSI sont tous deux en baisse de 16 %. Dans le même temps, Asus est à peu près plat. Les données de la société d’études de marché IDC montrent que les expéditions de PC sont toujours les meilleures qu’elles aient été depuis une décennie, mais elles ont ralenti par rapport aux beaux jours du pic de la pandémie, lorsque tout le monde avait besoin de nouveaux ordinateurs pour accueillir les familles travaillant et fréquentant l’école à la maison.

Mais cela ne veut pas dire que Gigabyte et MSI s’en sortent mal.

Gigabyte contre ASUS contre MSI depuis 2020 (TradingView)

Depuis 2020, Gigabyte est en hausse de plus de 150 % tandis qu’Asus est en hausse de 60 % et MSI en hausse de 52 %. Cela est lié à des événements clés : la pandémie de coronavirus, qui a provoqué le supercycle du PC, et la crypto bull run de 2020-2021 qui a fait grimper la demande de GPU pour exploiter l’éther (ETH).

Maintenant, comparez cela aux jours caniculaires de 2014-2015, lorsque la crypto n’était pas vraiment une chose, et les progrès progressifs de la technologie graphique signifiaient que les joueurs n’avaient pas besoin de mettre à niveau leurs PC. Gigabyte a enregistré des bénéfices annuels inférieurs à 100 millions de dollars, et MSI a été tout aussi durement touché car les deux n’ont pas été en mesure de déplacer autant de cartes graphiques et de cartes mères qu’ils l’auraient souhaité.

Certes, il se passe encore beaucoup de choses chez ces fabricants de composants. MSI s’attend toujours à ce que les revenus de 2022 atteignent un niveau record, même si le ralentissement des ventes de GPU va piquer. Tout cela n’est pas une mauvaise chose. Les joueurs, le public visé par ces GPU, pourront désormais les acheter à un prix proche du PDSF, un exploit impossible depuis des années.

Le graphique des prix hebdomadaires du Bitcoin montre le support/la résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) semble être suracheté sur les graphiques intrajournaliers, ce qui entraîne généralement une baisse à court terme du prix. La crypto-monnaie fait face à une résistance initiale proche de 46 000 $, ce qui est le sommet d’une fourchette de négociation longue de trois mois. Pourtant, un soutien entre 40 000 $ et 42 000 $ pourrait stabiliser les reculs.

Sur le graphique hebdomadaire, BTC a établi un prix plus bas par rapport au creux de juin 2021 autour de 28 800 $. Le dernier creux du cycle a été atteint cette année le 24 janvier à 33 100 $, indiquant une force d’achat renouvelée. De plus, les signaux de momentum sont sur le point de devenir positifs, ce qui pourrait soutenir un redressement à court terme.

Une résistance plus forte est observée à 50 996 $, ce qui représente un retracement de 50 % de la tendance baissière précédente. À ce stade, le rallye de BTC pourrait stagner, comme ce qui s’est produit en septembre 2021. Cette fois, cependant, la force saisonnière entre avril et mai pourrait garder les acheteurs actifs, bien que dans une fourchette de négociation d’un an.

Sur le graphique mensuel, les signaux de momentum restent négatifs. Cela signifie que la hausse est limitée en raison de la forte résistance des frais généraux émanant des pics de prix d’avril et de novembre.

