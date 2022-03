Le prix Dogecoin est prêt pour une évasion massive alors que l’activité des baleines double du jour au lendemain | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a augmenté de 7% du jour au lendemain alors que la pièce meme se prépare pour un rallye.

Les promoteurs notent que l’activité des baleines a doublé, les transactions dépassant 100 000 $ ayant augmenté de 111 %.

Les analystes prédisent une cassure de Dogecoin, fixent un objectif à 0,16 $.

Le prix du Dogecoin pourrait poursuivre sa tendance à la hausse alors que l’activité en chaîne sur le réseau connaît un pic massif. Les analystes prédisent une reprise de Dogecoin alors que les transactions de baleines augmentent.

Le prix Dogecoin sur la bonne voie pour une évasion

Le prix du Dogecoin a enregistré des gains de près de 15 % au cours de la semaine dernière. La pièce meme est sur la bonne voie pour un rallye des prix. D’après les données d’IntoTheBlock, les grands investisseurs de portefeuille sont devenus plus actifs au cours des dernières 24 heures. Il y a une augmentation de 111 % des transactions dépassant 100 000 $.

Un pic de transactions à grand volume est fréquemment associé à l’activité des baleines. L’accumulation par les grands investisseurs de portefeuille est haussière pour la pièce meme. Les baleines détiennent plus de 40 millions de dollars en Dogecoin au 26 mars 2022.

Les partisans ont observé une phase d’accumulation dans chaque cycle de marché, où les baleines ramassent la pièce meme à prix réduit.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Dogecoin et identifié 0,13 $ comme pivot, et la première résistance majeure pour la pièce meme à 0,14 $. Une cassure plus large du prix Dogecoin pourrait l’envoyer à 0,16 $, selon les analystes de Netcost-Security.

Un niveau de résistance majeur coïncide avec l’objectif à 0,16 $, et un échec à dépasser le pivot alimenterait un discours baissier parmi les investisseurs.

Les analystes de Netcost-Security pensent que, du point de vue d’Ichimoku, la tendance des prix Dogecoin ne semble pas très faible. Les analystes ont prédit une nouvelle poussée à la hausse de Dogecoin, car cela confirmerait un marché haussier.

Les analystes ont noté que la pièce meme a commencé sa tendance à la baisse en mai 2021 et que les investisseurs de Dogecoin ont attendu plus de 321 jours sur le marché baissier. Les cycles saisonniers de la pièce meme indiquent une cassure haussière et une continuation dans Dogecoin.