Le prix de Solana au point de départ ou d’arrêt alors que les analystes prédisent un mur d’approvisionnement à 115 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana pourrait se remettre de sa tendance à la baisse alors que les analystes identifient un mur de vente à 115 $.

Le développeur de PUBG, Krafton, s’est associé aux laboratoires Solana pour créer des jeux et des services blockchain.

Le partenariat avec le géant sud-coréen du jeu a alimenté un récit haussier parmi les investisseurs.

Le prix de Solana est à un point de départ ou d’arrêt alors que l’altcoin a franchi 100 $. Le nouveau partenariat de Solana avec le géant du jeu Krafton est l’un des facteurs qui alimentent la hausse des prix de l’altcoin.

Le prix de Solana pourrait poursuivre sa tendance haussière avant de heurter un mur d’approvisionnement

Le prix de Solana a affiché des gains de près de 12 % au cours de la semaine dernière. L’altcoin a entamé une tendance haussière, affichant des gains à deux chiffres et alimentant un discours haussier parmi les investisseurs. Un analyste et YouTuber d’InvestAnswers est optimiste quant au concurrent d’Ethereum, Solana.

L’animateur de l’émission est optimiste quant à Solana, tueur d’Ethereum, et pense que l’altcoin est sur la bonne voie pour surmonter la résistance et viser 150 $.

L’analyste a été cité comme disant:

Si Ethereum atteint 4 000 $, je vois certainement Solana aller haut et vite et loin, mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver […] Solana pourrait languir autour de 150 $.

Fait intéressant, il y a eu des développements haussiers dans le réseau Solana. Le géant sud-coréen du jeu, Krafton, s’est associé à Solana pour développer des jeux blockchain.

La société est réputée pour son jeu vidéo à succès PUBG, et Krafton s’est maintenant aventuré dans le jeu blockchain. Le géant du jeu travaille à la création d’un jeu play-to-earn (P2E) dans le cadre de son offre Web3.

Solana et Krafton ont conclu une relation de coopération à long terme pour développer et exploiter des jeux basés sur la blockchain et NFT.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Solana et identifié un mur d’approvisionnement à 115 $. Les analystes de Netcost-Security affirment qu’une clôture supérieure à 100 $, la ligne médiane d’un canal de régression linéaire, est haussière pour l’altcoin. Le prix de Solana pourrait continuer à grimper jusqu’à ce qu’il atteigne le mur de l’offre à 115 $.