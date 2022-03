Le prix de l’ondulation est prêt à éclater, les partisans affirment que le géant du paiement est proche d’un règlement | Cryptomonnaie

Le prix Ripple se prépare à une cassure de sa tendance baissière, les analystes notent que l’altcoin a construit une dynamique haussière.

Les avocats de Ripple informent le tribunal qu’ils pensent que la Securities and Exchange Commission des États-Unis pourrait dissimuler.

La demande du défendeur individuel de Ripple pour la prolongation du délai de dépôt de leurs réponses a été accordée.

Le prix Ripple se prépare à une cassure alors que les analystes assistent à une montée en puissance de l’élan haussier de l’altcoin. Les analystes prédisent une reprise de la tendance des prix de Ripple, fixant un objectif supérieur à 0,90 $.

Le prix Ripple devrait poursuivre sa tendance à la hausse

Le prix Ripple a construit une dynamique haussière alors que l’altcoin progresse vers sa moyenne mobile simple sur 200 jours au-dessus de 0,90 $. Sur la base des récentes mises à jour partagées par l’avocat de la défense, James K. Filan, avril 2022 pourrait être un mois décisif dans l’affaire SEC contre Ripple.

La demande du défendeur individuel de Ripple pour une prorogation de délai pour déposer leurs réponses a été accordée. Cela a alimenté un récit haussier parmi les investisseurs de Ripple.

Le PDG et dirigeant de Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larsen, avaient déposé une requête en prolongation de délai pour répondre à la plainte de la SEC. La prolongation a été accordée jusqu’au 8 avril 2022.

Les partisans pensent que la réponse du défendeur individuel aurait un impact significatif sur le prix de l’altcoin. Les analystes ont évalué la tendance des prix Ripple et ont noté une dynamique haussière dans l’altcoin.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix Ripple est sur la bonne voie pour dépasser 0,87 $. Ceci est considéré comme un niveau pivot historique qui est resté clé depuis novembre 2021. Les analystes affirment que le prix Ripple pourrait progresser vers la moyenne mobile simple de 200 jours, au-dessus de 0,90 $.

Les analystes notent que le prix Ripple était bloqué dans la phase de consolidation, formant des hauts plus bas et des bas plus élevés. Cependant, l’altcoin est maintenant sur une séquence de victoires, se préparant à une cassure haussière dans le cycle en cours. Les analystes restent optimistes sur le prix Ripple.