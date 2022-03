Le prix du Shiba Inu entame une tendance à la baisse alors que le tueur de Dogecoin perd 55 000 détenteurs en dix jours | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu est sur une spirale descendante, affichant des pertes de près de 3 % du jour au lendemain.

Les partisans notent que le Dogecoin-killer a perdu 55 000 détenteurs en dix jours.

Les analystes pensent que le prix du Shiba Inu est prêt pour un renversement de tendance suite à la récente tendance à la baisse.

Le prix du Shiba Inu poursuit sa tendance à la baisse en raison de la baisse du nombre de détenteurs. Il y a une forte baisse des détenteurs de Dogecoin-killer.

Le prix Shiba Inu se prépare à un renversement de tendance dans la pièce meme

Le prix du Shiba Inu a enregistré des pertes du jour au lendemain en réponse à la baisse de l’adoption de la pièce meme. Les analystes ont noté une baisse constante du nombre de détenteurs et de l’activité en chaîne dans le réseau du Dogecoin-killer.

Après un pic constant du nombre de détenteurs de Shiba Inu depuis plus de trois mois, il y a eu une baisse significative au cours des dix derniers jours. Shiba Inu avait 1 198 789 détenteurs le 15 mars 2022 ; après une baisse de près de 55 000, le prix de la pièce meme a commencé une tendance à la baisse.

Au cours des deux derniers jours, la communauté Shiba Inu a brûlé 230 millions de jetons et les a envoyés au portefeuille inferno.

Une réduction de l’offre du Dogecoin-killer fait grimper le prix de la pièce meme. Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et prédit un renversement de la pièce meme.

Shiba Inu est sur la bonne voie pour se remettre de sa tendance baissière et les analystes de Netcost-Security ont fixé un objectif de 0,000032 $. Les analystes estiment que le prix du Shiba Inu a le potentiel le plus élevé parmi Bitcoin, Ethereum et altcoins et est prêt pour sa reprise.

Les analystes notent que le nuage Ichimoku est extrêmement mince à partir du 25 mars 2022. C’est le plus mince qu’il ait été depuis un certain temps, signalant une augmentation du potentiel haussier de Shiba Inu.

Les analystes ont prédit une hausse des prix du Shiba Inu et pensent que la pièce meme mettrait bientôt fin à sa tendance à la baisse.