Le prix d’Ethereum a ravivé une flamme haussière alors que les commerçants visent 3 500 $ | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum a fait un plus haut.

Le prix de l’ETH pourrait imprimer un motif en forme de N dans un proche avenir.

Une cassure en dessous de 2 870 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Ethereum doit maintenir son élan

Le prix d’Ethereum a connu une excellente performance cette semaine alors que le géant décentralisé a grimpé de 12 % pour atteindre le sommet d’aujourd’hui à 3 193 $. Il a été mentionné dans la thèse de mardi qu’une rupture de la ligne de tendance hebdomadaire pourrait être le catalyseur pour envoyer le prix de l’ETH plus haut. Quelques heures plus tard, le moment est arrivé. Le prix des ETH a grimpé à travers la ligne de tendance, atteignant le sommet hebdomadaire précédent à 2 987 $. Aujourd’hui, le prix a également atteint un autre sommet hebdomadaire qui s’est produit plus tôt ce mois-ci à 3 043 $.

Le prix de l’ETH fluctue actuellement autour de 3 100 $ et doit créer un nouveau plancher au-dessus de la résistance cassée à 3 000 $ pour maintenir son élan. Si les traders peuvent gérer, le prix de l’ETH atteindra probablement 3 500 $, soit 13 % supplémentaires par rapport au prix actuel.

Il convient de noter qu’une projection de modèle en forme de N pourrait potentiellement se révéler une fois que le prix Ethereum entrerait dans la zone de 3 500 $. Les modèles en forme de N sont considérés comme des modèles baissiers très sournois parmi les praticiens d’Elliott Wave. Les modèles N ont tendance à piéger les traders car le dernier des N se déroule généralement comme une impulsion haussière. Les traders doivent suivre avec prudence les arrêts, car ces schémas en forme de N peuvent générer des rallyes à la baisse monstrueux.

Graphique ETH/USDT sur 2 jours

Pourtant, le motif en forme de N est plus spéculatif que des preuves tangibles pour le moment. Les commerçants actuellement en profit devraient surveiller l’évolution des prix d’Ethereum autour de la zone de 3 000 $ à 2 870 $. Si les haussiers ne parviennent pas à fournir un soutien, le prix des ETH retombera probablement à 2 800 $ et potentiellement 2 700 $, ce qui entraînera une correction de 10 % par rapport au prix actuel.