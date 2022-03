Prédiction de prix XTZ : 27 % pourraient se produire vers 4,60 $, mais les haussiers devraient rester prudents | Cryptomonnaie

Le prix XTZ est sorti d’une ligne de tendance quotidienne sur le graphique de 12 heures

Le prix Tezos a imprimé un motif haussier de tasse et de poignée

Une cassure en dessous de 2,85 $ invalidera la thèse haussière

Le prix XTZ a connu une hausse de 25 % cette semaine, atteignant un sommet de 3,57 $. Il y a plusieurs raisons de croire en un potentiel de hausse accru.

Le prix de Tezos affiche des preuves haussières en territoire dangereux

Le prix XTZ a récemment cassé une ligne de tendance quotidienne significative et se consolide maintenant au-dessus à 3,55 $. Le rallye de 25% cette semaine a également le graphique en train de construire un modèle de tasse et de poignée haussier. Le motif de la tasse et de la poignée a une valeur de 27 % du swing bas au swing haut, ce qui peut être utilisé pour projeter des objectifs futurs. Si les haussiers maintiennent le support, le prix XTZ atteindra probablement la zone de 4,50 $ et 4,60 $.

Il convient également de noter que le prix XTZ revient d’une impulsion précédente à la baisse. Un retracement de Fibonacci placé sur l’impulsion baissière a un niveau de 0,5 à 3,58 $ et un niveau de 0,618 à 3,82 $. Les traders devraient voir une résistance significative dans ces domaines. Si les haussiers peuvent établir une bougie de clôture au-dessus du niveau de 3,58 $, une augmentation de 10 % se produira probablement au niveau de 0,618 Fib à 3,82 $. Si les traders peuvent établir des résultats similaires au niveau de 0,618 Fib, alors un rallye de 27% devrait se produire.

Graphique XTZ/USDT12 heures

L’invalidation de la thèse haussière sera inférieure de 15 % au prix actuel de Tezos à 2,84 $. Si cela devait se produire, le prix XTZ continuerait probablement de baisser vers 2,56 $ et 2,50 $, entraînant une baisse de 30 % par rapport au prix actuel.