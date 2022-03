Le prix d’Ethereum Classic devrait atteindre 60 $, car le prix signale une impulsion prolongée en cours. | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum Classic a imprimé deux vagues d’impulsion cette semaine

Ethereum Classic a percé et retesté une zone de demande majeure

Une cassure en dessous de 36 $ invalidera la thèse haussière

Le prix Ethereum Classic semble être le plus performant parmi toutes les crypto-monnaies cette semaine, car le jeton OG a augmenté de 80% depuis lundi. Malgré les espoirs d’un recul, le prix de l’ETC montre des signes de gains supplémentaires à venir.

Le prix Ethereum Classic est un HODL

Le prix classique d’Ethereum a imprimé sa première vague d’impulsion au début de la semaine dans le plus haut à 40,00 $. Le rallye de 60 % a ensuite été suivi d’un recul dans la 4e vague dans une zone de demande importante entre 36 $ et 42 $. Après le recul, le prix de l’ETC a continué à progresser avec de grands chandeliers engloutissants haussiers et un volume accru sur le graphique de 6 heures. S La deuxième vague impulsive s’est produite dans le plus haut du 23 mars à 48,00 $.

Il est courant parmi les praticiens d’Elliott Wave de considérer un modèle d’onde d’extension chaque fois que deux impulsions visibles se produisent pour un actif. Une vague prolongée pourrait propulser le prix classique d’Ethereum dans la zone de 60 $, un rallye supplémentaire de 30 % par rapport au prix actuel.

Graphique ETC/USDT sur 6 heures

Les traders devraient envisager d’utiliser un niveau d’invalidation lorsqu’ils approchent des crypto-monnaies très volatiles. Ethereum Classic ne devrait pas tomber en dessous de la zone de demande cassée à 37,00 $. Le prix Ethereum Classic pourrait continuer à baisser vers 32 $ et 29 $, jusqu’à 37 % en dessous du prix actuel si cela devait se produire.