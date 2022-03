Le prix d’Algorand lié à la prise de bénéfices à 1,10 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand a déclenché une longue opportunité précédemment identifiée.

ALGO a été l’un des altcoins et des cryptos Defi les plus performants des deux dernières semaines.

Les risques baissiers sont limités.

Le prix d’Algorand s’est très bien comporté cette semaine, clôturant le graphique hebdomadaire avec près de 18 % et atteignant jusqu’à 25 %. À la suite de ce mouvement, Algorand a déclenché une configuration commerciale sur son graphique Point and Figure.

Le prix d’Algorand complète deux clôtures haussières consécutives sur le graphique hebdomadaire ; les haussiers doivent maintenir leur élan pour maintenir la tendance à la hausse

Le prix d’Algorand devrait poursuivre sa hausse, malgré la pression de vente lors de la séance de négociation de vendredi. Sur les graphiques hebdomadaires, sur 3 semaines et mensuels, les oscillateurs continuent tous d’afficher des conditions extrêmement survendues, avec une marge de manœuvre importante pour qu’ALGO continue d’augmenter.

ALGO/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

L’entrée longue hypothétique identifiée le 17 mars 2022 était un = un ordre d’achat stop à 0,76 $, un stop loss à 0,68 $ et un objectif de profit à 1,18 $. Le commerce représentait une récompense de 5,25: 1 pour le risque, avec un stop suiveur de deux à trois cases qui aiderait à protéger tout profit implicite réalisé après l’entrée.

ALGO/USDT 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Alors que l’objectif de profit est identifié à 1,18 $ sur le graphique Point and Figure, à l’origine, l’analyse a averti que le prix d’Algorand était susceptible de trouver une résistance et une pression de vente avant que l’objectif de profit ne soit atteint en raison du point de contrôle du volume 2022, l’hebdomadaire Tenkan -Sen, et le retracement de Fibonacci de 61,8 % dans la fourchette de prix de 1,05 $ à 1,10 $.

Un mouvement correctif vers le sud pourrait se produire parce que la pression de vente s’est produite directement sous la ligne de tendance du marché baissier sur le graphique point et figure d’inversion de 0,02 $ / 3 cases. Le mouvement engloberait probablement 50% de la colonne X actuelle, à peu près dans la zone de valeur de 0,80 $.