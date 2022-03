Pourquoi le prix de Solana peut grimper à 120 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a cassé et clôturé au-dessus des zones de résistance critiques.

La zone de valeur de 100 $ continue de vexer les traders car SOL a du mal à maintenir une clôture au-dessus.

Un petit recul au cours du week-end pourrait être nécessaire pour générer un nouvel élan à la hausse.

Le prix de Solana a fait des mouvements très forts au cours des deux dernières semaines, augmentant de plus de 33 % par rapport à l’ouverture de lundi dernier. Cependant, les prises de bénéfices et les reculs font partie intégrante de toute tendance et doivent être attendus.

Prix ​​Solana pour retester la zone de valeur de 92 $ avant de commencer sa prochaine course au-delà de 100 $

Il y a à peine deux semaines, le prix de Solana se heurtait au groupe de résistance le plus fort de son graphique – et à l’un des groupes de résistance les plus forts parmi les dix principales crypto-monnaies de capitalisation boursière. Les niveaux que le prix de Solana devait dépasser étaient :

1. Le Tenkan-Sen.

2. Le Kijun-Sen.

3. Le bas du canal de régression linéaire.

4. Le fond du nuage Ichimoku (Senkou Span A).

5. Point de contrôle du volume 2022.

6. Retracement de Fibonacci à 50 %.

Les traders ont réussi à pousser le prix de Solana au-dessus et à clôturer au-dessus de ces niveaux. Heureusement, pour les haussiers, la plupart de ces zones de résistance antérieures ont créé une fourchette de prix de soutien substantielle, en particulier dans la zone de 92 $ où Kijun-Sen, Tenkan-Sen, Senkou Span A et le retracement de Fibonacci à 50 %. Ainsi, le recul ici ne doit pas être considéré comme un signe de faiblesse mais comme un signe possible de force.

SOL/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Si les haussiers des prix de Solana veulent prouver que la cassure était valide et authentique, un retour dans la zone de cassure est essentiel pour établir une cassure honnête. Sinon, les traders reviendront aux plus bas de 2022 près de 75 $. Si le support est trouvé près de 92 $, la prochaine zone de résistance de SOL ne s’affichera qu’à 110 $.