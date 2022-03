Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Cardano et Bitcoin – American Wrap 25 mars | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : Cryptos pourrait reculer

Le prix du Bitcoin doit franchir et clôturer au-dessus d’un niveau de résistance critique pour maintenir la tendance haussière actuelle. Le prix de l’Ethereum, contrairement au Bitcoin, a dépassé et est sur le point de clôturer au-dessus du nuage Ichimoku sur le graphique hebdomadaire, indiquant qu’une forte dynamique haussière soutenue est à venir. L’action des prix XRP, qui a surpassé BTC et ETH à un moment donné, est restée bloquée au niveau de 0,84 $ depuis la clôture de lundi.

