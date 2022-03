Prédiction de prix Cardano: ADA reviendra à 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix Cardano trouve des vendeurs proches de la zone de valeur de 1,20 $.

Jusqu’à présent, les vendeurs ont été limités à la fermeture du jeudi/ouverture du vendredi.

Un repli vers la zone de valeur de 1,00 $ est de plus en plus probable.

L’action des prix de Cardano cette semaine a connu sa meilleure performance depuis août 2021. À moins que quelque chose de dramatique ne se produise, le chandelier hebdomadaire avalera les corps des huit derniers chandeliers hebdomadaires. L’ADA est en hausse de plus de 45% par rapport à l’ouverture de la semaine dernière et a été plus de 50% plus élevée. Il faut donc s’attendre à des prises de bénéfices.

Le prix de Cardano devrait voir une certaine pression de vente se produire alors que les traders prennent des bénéfices avant qu’une autre poussée à la hausse ne commence

L’action des prix de Cardano a remarquablement performé cette semaine, conservant la majorité de ses gains et signalant qu’un nouvel élan haussier pour Cardano est probable. Cependant, lorsque ADA s’est approché du sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B), il s’est rapidement vendu – presque exactement sur Senkou span B.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Si les haussiers deviennent nerveux à propos de leurs gains récents, le prix de Cardano connaîtra probablement une baisse des prix alors que les commerçants retirent les bénéfices de la table. Mais les risques de baisse sont probablement limités à la zone de valeur de 1 $, qui est devenue un niveau de support très fort. La zone de valeur de 1 $ contient maintenant le retracement de Fibonacci à 50 %, le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen. De plus, les carnets de commandes sur diverses bourses voient déjà d’importants ordres d’achat à cours limité passés entre 0,98 $ et 1,05 $, anticipant un recul à court terme.

Un recul à 1 $ peut ne pas se produire. Compte tenu de la survente et de la prolongation de la tendance baissière, il pourrait continuer à se rallier. L’oscillateur de l’indice composite a dépassé ses moyennes mobiles à partir de conditions neutres et l’indice de force relative augmente à partir du niveau de surachat final, 40.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Le prix de Cardano pourrait continuer à monter en flèche jusqu’au bas du nuage hebdomadaire d’Ichimoku, et Kijun-Sen a partagé la zone de valeur de 1,60 $.