Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : Cryptos pourrait reculer | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin se heurte à une zone de résistance critique qui déterminera la tendance à court terme.

Le prix Ethereum prolonge son rallye de deux semaines à un gain de près de 25%.

Le prix du XRP est bloqué à 0,84 $, les traders ne pouvant ou ne voulant pas générer une cassure.

Le prix du Bitcoin doit franchir et clôturer au-dessus d’un niveau de résistance critique pour maintenir la tendance haussière actuelle. Le prix de l’Ethereum, contrairement au Bitcoin, a dépassé et est sur le point de clôturer au-dessus du nuage Ichimoku sur le graphique hebdomadaire, indiquant qu’une forte dynamique haussière soutenue est à venir. L’action des prix XRP, qui a surpassé BTC et ETH à un moment donné, est restée bloquée au niveau de 0,84 $ depuis la clôture de lundi.

Le prix du bitcoin est fixé pour un rallye de 25 % ou un recul de 10 %

L’action des prix du Bitcoin a été extrêmement haussière cette semaine, gagnant près de 7 % à la publication, avec peu de pression de vente ou d’action baissière sur les prix.

Cependant, Bitcoin est juste au-dessus d’un point critique de faire ou de casser. Malgré la puissante performance haussière jusqu’à présent, si le prix du Bitcoin ne parvient pas à clôturer au-dessus de 45 090 $, il risque de déclencher une nouvelle poussée vers le bas du nuage Ichimoku.

La zone de valeur de 45 090 $ contient le sommet du nuage hebdomadaire d’Ichimoku (Senkou Span A), le retracement de Fibonacci à 61,8 % (44 655 $) et le sommet du drapeau baissier actuel (44 888 $). Si les traders arrêtent le prix du Bitcoin et ne peuvent pas clôturer au-dessus de ce niveau, les traders peuvent voir une opportunité de piéger les traders et de lancer une autre poussée vers le bas du nuage Ichimoku près de 38 000 $.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Si les acheteurs parviennent à clôturer le prix du Bitcoin à 45 100 $ ou plus, le prochain niveau de résistance d’Ichimoku n’apparaîtra pas avant le Kijun-Sen à 50 910 $, légèrement au-dessus du point de contrôle du volume de 2021 à 47 787 $. Le potentiel de hausse est probablement limité à 48 000 $ à 50 000 $ au cours de la semaine prochaine.

Le prix d’Ethereum se fissure au-dessus du nuage Ichimoku

Le prix Ethereum, au moment de la publication, est sur le point de terminer une clôture hebdomadaire au-dessus du nuage Ichimoku. On s’est inquiété mercredi et jeudi de savoir si cet événement pourrait ou se produirait, mais à moins que quelque chose ne change radicalement, l’ETH est sur le point de terminer un événement très haussier.

Le potentiel de hausse, cependant, pourrait être limité à la zone de valeur de 3 300 $ jusqu’à la semaine prochaine. De plus, la ligne de tendance inférieure d’un drapeau haussier précédent et le retracement de Fibonacci de 38,2 % pourraient stopper tout mouvement haussier au cours du week-end. Mais les oscillateurs hebdomadaires montrent qu’un mouvement soutenu à la hausse est très probable.

L’indice de force relative reste dans des conditions de marché haussier et est coincé entre les deux niveaux de survente de 40 et 50 depuis la semaine du 7 janvier 2022. L’angle montre actuellement une cassure probable au-dessus du niveau 50. De plus, l’oscillateur Optex Band sort du niveau extrêmement survendu pour la première fois en huit semaines.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Pour les prix haussiers d’Ethereum, la mesure d’oscillateur la plus importante à surveiller est le pic du 12 novembre 2021 dans l’indice composite. Si l’indice composite forme un sommet au-dessus du sommet du 12 novembre 2021 – mais que le prix n’a pas atteint un nouveau sommet au-dessus du sommet des prix du 12 novembre 2021, cela créerait alors une divergence baissière cachée, indiquant une poursuite du mouvement vers le sud.

Le prix du XRP attend une cassure nette à la hausse, mais les traders semblent inquiets

Le prix du XRP a été contre le retracement de Fibonacci de 38,2 % près de 0,84 $, avec très peu de pression pour se déplacer au-dessus ou au-dessous de ce niveau. XRP reste dans une configuration haussière Ichimoku Breakout – mais manque de suivi.

Si le prix XRP trouve des vendeurs, alors un recul vers le Tenkan-Sen quotidien à 0,82 $ peut être leur objectif principal. Une rupture du Tenkan-Sen sur le graphique quotidien Ichimoku signifierait un test encore plus bas pour le Kijun-Sen à 0,78 $. Le potentiel de hausse au cours du week-end et au début de la semaine prochaine est probablement la zone de valeur de 1,00 $ à 1,05 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Cependant, les risques baissiers demeurent préoccupants. Le prix du XRP reste dans une configuration de continuation baissière. Une clôture quotidienne à 0,73 $ ou moins pourrait déclencher une pression de vente substantielle jusqu’à la zone de valeur de 0,50 $.