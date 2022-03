Prédiction des prix MATIC : Polygon recherche un support pour rebondir à 1,75 $ | Cryptomonnaie

Le prix MATIC obtient un rejet ferme du pivot mensuel à la baisse.

Le prix du Polygon baissera davantage à la recherche d’un support et mettra plus d’argent derrière le rallye.

Attendez-vous à un rebond des niveaux inférieurs avec une hausse jusqu’à 1,75 $.

Le prix du Polygon (MATIC) subit un rejet ferme près du pivot mensuel à 1,643 $ ce matin. Le prix MATIC chute de plus de 1% dans le processus, car la décoloration voit les traders s’impliquer pendant un court instant et le rejet antérieur semble limiter toute hausse supplémentaire aujourd’hui. Attendez-vous à ce que le prix chute davantage vers 1,572 $, où il pourrait rebondir soit sur le niveau pivot historique, soit sur la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours, créant une remontée vers 1,751 $, avec la SMA à 200 jours comme plafond.

Le prix MATIC prêt à rebondir

Le prix MATIC était sur le point de sortir avec cinq gains consécutifs cette semaine de négociation. Mais au lieu de cela, le prix a été réduit ce matin après avoir été rejeté près du pivot mensuel à 1,643 $. Avec le rejet, le prix MATIC a été poussé sur le pied arrière, les baissiers entrant pour un short et les haussiers prenant des bénéfices.

Le prix du Polygon reviendra probablement vers des niveaux plus favorables près de 1,572 $ avec le niveau pivot historique et le SMA de 55 jours en tant que double ceinture de soutien qui pourrait laisser beaucoup de place aux traders pour rebondir et voir l’action des prix MATIC remonter vers 1,751 $ . Ce 1,751 $ maintient à son tour un double plafond à la hausse avec le SMA de 200 jours et un autre niveau pivot historique. Avec cela, un commerce solide détiendrait 10% de gains.

Graphique journalier MATIC/USD

Avec l’évanouissement du pivot mensuel, le risque à la baisse est que le prix MATIC chute s’il tombe en dessous du niveau de 1,572 $. Cela ouvrirait plus de place aux baissiers pour pousser les haussiers contre la ligne de tendance ascendante verte et transformerait efficacement le rallye en un piège haussier. Si la ligne de tendance ascendante verte se brise, attendez-vous à une réduction complète du rallye vers 1,35 $.