Le prix de Crypto.com prend de l’ampleur pour un bond de 18% | Cryptomonnaie

Le prix Crypto.com effectue une configuration technique classique pour un autre rallye.

Le prix du CRO rebondit sur le pivot mensuel à 0,4452 $ et offre aux traders une fenêtre d’opportunité pour s’impliquer.

Attendez-vous à ce que davantage d’investisseurs et de traders sautent dans l’action des prix avant que le rallye ne commence vers 0,5322 $.

Le prix de Crypto.com (CRO) a cassé et clôturé au-dessus du pivot mensuel après avoir enregistré des gains de 4 %. Comme le prix du CRO a augmenté pendant trois jours consécutifs, une légère baisse est tout à fait normale car les traders voudront enregistrer des gains, et en attendant, d’autres traders voudront rechercher des niveaux d’entrée pour entrer. Avec le Nasdaq sur le point de ayant une autre journée de hausse avant le week-end, attendez-vous à voir une clôture haussière pour le prix CRO alors que les vents arrière persistent.

Le prix de Crypto.com voit les marchés mondiaux passer à un risque total

Le prix Crypto.com est sur le point de réserver une séquence de quatre jours de victoires consécutives. L’action des prix a dépassé le pivot mensuel jeudi et ce matin a vu un léger recul vers ce même pivot autour de 0,4452 $. De nouveaux investisseurs et haussiers ont attrapé le fondu au niveau d’entrée, le prix du CRO rebondissant sur ce pivot mensuel.

Le prix CRO terminera la semaine de négociation avec une autre bougie verte où il sera essentiel de voir si le prix peut clôturer au-dessus du plus haut d’hier. Ce faisant, une tendance se forme au fur et à mesure que le prix est écrasé à la hausse à chaque fois, et dans le processus, de nouveaux sommets pour mars seront atteints. Attendez-vous à ce que cette tendance se poursuive le week-end et la semaine prochaine alors qu’un changement de sentiment s’est produit sur les marchés mondiaux, offrant de nombreux vents favorables pour que l’action des prix atteigne 0,5322 $ ou le niveau de Fibonacci de 61,8 % d’ici la fin de la semaine prochaine.

Graphique journalier CRO/USD

Tail Risk est toujours présent alors qu’un affrontement semble se préparer pour la réunion du G20 à laquelle les États-Unis ne veulent pas que la Russie participe et où Poutine a déjà dit qu’il voulait être présent. Attendez-vous à ce que plus de rhétorique s’accumule tout au long du week-end entre les deux chefs d’État, ce qui pourrait déclencher une éventuelle montée en puissance de la violence. Avec cela, les marchés pourraient être mis en retrait et voir les prix retomber vers 0,4243 $ avec le SMA de 55 jours et le niveau de Fibonacci de 76,4 % comme double support.