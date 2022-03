Prédiction de prix XRP : le prix Ripple est prêt à exploser | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est toujours bloqué dans une phase de consolidation avec des hauts plus bas et des bas plus hauts.

Le prix d’ondulation favorise toujours les vents arrière avec le Nasdaq prêt pour une séquence de victoires.

Attendez-vous à ce que le risque mondial pousse le prix du XRP à la hausse, ciblant un plafond technique à 0,90 $.

Le prix Ripple (XRP) est bloqué dans une consolidation en cours où les acheteurs et les vendeurs sont poussés les uns vers les autres. Avec les réunions de l’OTAN, du G7 et de l’UE à l’écart, attendez-vous à ce que les vents favorables s’accélèrent davantage alors que le Nasdaq, auquel les crypto-monnaies sont corrélées, est sur le point de réserver une séquence de victoires avant le week-end. Ce changement de sentiment aidera la cassure du prix XRP vers 0,90 $ avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours juste au-dessus.

Le prix XRP a pris de l’ampleur pour une cassure haussière

Le prix du XRP semblait déjà prêt pour une cassure jeudi, mais le risque extrême que Biden soit en Europe pour plusieurs réunions autour de l’Ukraine a pesé sur l’appétit du taureau pour la performance. Au lieu de cela, le prix XRP poursuit sa consolidation avec des hauts et des bas plus bas alors que les acheteurs et les vendeurs sont poussés les uns vers les autres. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’une évasion ne se produise, et attendez-vous à ce que cela prenne la forme d’un rallye alors que les marchés mondiaux, en particulier le Nasdaq, sont sur une séquence de victoires qui devrait fournir un soutien supplémentaire au XRP.

Le prix Ripple fera face à 0,8791 $ pour la première fois lors de sa cassure, un niveau charnière historique qui remonte à la fin novembre. Il revêt une importance particulière car lors d’occasions précédentes, les bougies l’ont soit clairement percée, soit à chaque fois seule la mèche de la bougie l’a traversé, mais le corps réel de la bougie n’a pas pu se fermer ou s’ouvrir au-dessus ou en dessous. . À partir de là, le saut à faire n’est plus si loin vers 0,90 $, avec le SMA de 200 jours juste au-dessus à 0,9090 $.

Graphique journalier XRP/USD

Alors que les marchés devraient commencer le week-end sans aucune perspective fondamentale sur une trêve ou un cessez-le-feu en Ukraine, les commerçants seront toujours nerveux au cas où Poutine déciderait d’utiliser des armes nucléaires. Cela signifierait une baisse vers 0,7843 $ avec une fuite vers des valeurs refuges et des actifs à risque éliminés des portefeuilles. Si la baisse s’accélère, attendez-vous à ce que le SMA de 55 jours avec le pivot mensuel se croisant à 0,76 $ fournisse un double support qui pourrait rattraper n’importe quelle baisse.