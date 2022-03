Le prix du Shiba Inu augmente alors que des entreprises comme Welly’s, John Richmond et Sorbillo acceptent SHIB comme moyen de paiement | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a commencé une tendance à la hausse en réponse à son adoption croissante dans les entreprises et les points de vente du monde réel.

NowPayments, une passerelle de paiement, facilite les paiements Shiba Inu dans les chaînes de restauration rapide, les pizzerias et les marques de mode.

Les analystes sont optimistes quant au prix du Shiba Inu, prédisant une hausse de 30 % du Dogecoin-killer.

Le prix du Shiba Inu entre dans une tendance haussière au milieu d’une adoption mondiale croissante

Le prix du Shiba Inu a enregistré des gains à deux chiffres au cours de la semaine dernière alors que l’adoption mondiale de la pièce meme est à la hausse. NowPayments, une passerelle de paiement en crypto-monnaie, a facilité l’acceptation de Shiba Inu comme moyen de paiement dans la chaîne de restauration rapide Welly’s, la marque de mode John Richmond et la pizzeria Sorbillo.

NowPayments a introduit un mécanisme de brûlage des frais qui permet aux commerçants de brûler un pourcentage fixe de leurs bénéfices à Shiba Inu. Historiquement, une réduction de l’approvisionnement en circulation de Shiba Inu rend les jetons restants précieux. Par conséquent, la communauté a mis davantage l’accent sur la combustion régulière de Shiba Inu, réduisant ainsi l’offre de jetons Dogecoin-killer en circulation.

Sorbillo a sauté dans le train Shiba Inu fin 2021, offrant une remise de 5% à la communauté SHIB et soutenant la pièce meme avant qu’elle ne devienne courante.

La chaîne de restauration rapide Welly’s est un restaurant de hamburgers qui a récemment adopté Shiba Inu comme mascotte et a subi un changement de marque complet. La chaîne de restaurants à part entière fait progresser l’adoption du SHIB parmi les entreprises du monde réel.

John Richmond, fondée par un créateur de mode britannique, a débuté dans les années 80 et a établi un partenariat NFT avec Shiba Inu. La maison de couture accepte SHIB et LEASH via NowPayments.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et prédit une hausse de 30 % du jeton Dogecoin-killer. Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Shiba Inu pourrait retester 0,000026 $. Cependant, le nuage Ichimoku s’amincit considérablement et le prix du Shiba Inu est à la traîne. Lorsque le nuage s’amincit, cela peut indiquer que la tendance est faible et que le prix risque de s’inverser.

Cependant, si la hausse des prix du Shiba Inu se poursuit, la pièce meme pourrait maintenir sa tendance à la hausse et afficher une hausse de 30 %.