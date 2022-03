Les mesures en chaîne montrent pourquoi le prix LRC de loopring monte en flèche | Cryptomonnaie

Les indicateurs aident à comprendre la raison des rallyes des prix de la crypto et s’ils peuvent potentiellement durer dans le temps.

GameStop (GME) a ​​récemment annoncé qu’il créerait un marché NFT au-dessus de la couche 2 d’Ethereum, Loopring. Ces nouvelles ont fait monter en flèche le prix des jetons de Loopring pour augmenter de plus de 50 % en une seule journée, et une augmentation totale de 89 % en une semaine seulement.

Mais qu’est-ce que Loopring ? Loopring est une solution de mise à l’échelle de la couche 2 d’Ethereum basée sur la technologie zkRollup. Ces attributs cryptomonnaies permettent d’exécuter des transactions hors chaîne de manière vérifiable. Son principal avantage est qu’il permet une grande puissance de calcul sans compromettre les données. C’est pourquoi il est présenté comme une solution d’évolutivité. Actuellement, Loopring annonce un débit de plus de 2000 transactions par seconde, ce qui leur permet de proposer plusieurs produits différents, allant d’un portefeuille à un échange décentralisé, et bientôt des NFT également.

Il est intéressant d’essayer de comprendre si ce récent mouvement de prix est simplement alimenté par la spéculation ou au contraire s’il y a des signes d’adoption plus large. L’analyse de l’activité du jeton nécessite des entrées provenant de plusieurs types de sources différents. Ici, nous allons montrer des données en chaîne, des données d’échanges et certaines données sociales. Une analyse approfondie qui utilise cette analyse a une confiance potentiellement plus élevée que de simplement regarder la performance des prix ou la popularité actuelle du jeton sur les réseaux sociaux.

Le premier indicateur en chaîne que nous pouvons examiner est l’indicateur d’adresses par durée de détention qui divise toutes les adresses avec un solde de jetons en trois groupes : Hodlers : adresses qui ont détenu l’actif sur une période d’un an. Cruisers : adresses avec des périodes de détention comprises entre un et douze mois. Commerçants : adresses ayant détenu l’actif pendant moins d’un mois. Le nombre d’adresses dans chaque groupe est ensuite affiché au fil du temps pour voir les variations que chaque groupe a connues. Si nous partons du principe que chaque adresse est proche d’un utilisateur, cet indicateur présente les opinions du marché sur chaque actif cryptomonnaie.

Dans le tableau ci-dessous, on peut voir que la ligne en bleu représentant les adresses qui détiennent LRC depuis plus d’un an continue de croître, dépassant les 69 000 adresses. Dans le même temps, et contrairement à ce que font la plupart des actifs cryptomonnaies de nos jours, la ligne verte qui représente les détenteurs à moyen terme continue également de croître avec 45 000 adresses. De plus, il ne semble pas y avoir beaucoup de signes de spéculation en chaîne, puisque la ligne jaune montrant les commerçants à court terme semble diminuer régulièrement à 6 000 adresses. Cela pourrait potentiellement signaler qu’en plus des nouvelles, il n’y a pas beaucoup de nouveaux investisseurs prêts à détenir LRC :

Adresses par indicateur de durée de détention au 23 mars, selon les analyses IntotheBlock LRC.

Mais examinons ce qui s’est passé dans les bourses centralisées, car c’est là que se produit la majeure partie du volume des transactions. L’indicateur suivant montre le volume historique échangé des contrats à terme perpétuels au cours du mois dernier. On peut voir comment le volume a augmenté de façon spectaculaire depuis l’annonce de la nouvelle. Plus de 6,5 milliards de dollars ont été échangés en une seule journée alors que les volumes habituels avaient tendance à se situer en moyenne autour de 150 millions de dollars.

Volume échangé de LRC en échanges perpétuels au 23 mars, selon les analyses IntotheBlock LRC.

C’est un signe qui souligne que les augmentations de prix LRC observées ces jours-ci pourraient potentiellement être causées par des traders à court terme qui échangent les nouvelles plus que de nouveaux investisseurs disposés à détenir LRC, du moins pour le moment. En fait, la nouvelle a eu un impact considérable, comme le montre le prochain indicateur social des tendances de recherche.

Les tendances de recherche sont utiles pour évaluer l’intérêt mondial pour un crypto-actif. Compte tenu de la nature des recherches, elles ont tendance à augmenter lorsqu’il y a un événement important ou un mouvement de prix pour un crypto-actif particulier. Dans le cas de LRC, l’effet d’information était notoire :

Tendances de recherche au 23 mars, selon les analyses IntotheBlock LRC

Ce n’est pas quelque chose de négatif ou d’étrange que les nouvelles positives soient initialement très échangées et attirent la spéculation. Cette action à court terme induit plusieurs fois une boucle de rétroaction où la spéculation fait augmenter les prix, ce qui suscite l’intérêt pour le jeton (comme ce qui est à l’origine de cet article) et grâce à cela, de nouveaux investisseurs prennent conscience de l’actif et décident de l’acheter et de le conserver avec une vision à moyen ou long terme au lieu de la négocier. Ce catalyseur d’achats disposés à conserver à plus long terme est ce qui aide à maintenir un prix plus élevé au fil du temps. Comme nous l’avons appris dans cet article, les métriques en chaîne sont un bon indicateur de cette activité, tandis que les métriques des échanges centralisés permettent davantage de comprendre l’activité à court terme sur un actif. Il sera intéressant de garder un œil sur ces mesures en chaîne pour repérer si l’activité spéculative initiale entraîne une adoption plus élevée des investisseurs, puis une hausse des prix potentiellement continue au fil du temps.