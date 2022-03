D’Exxon à Terraforms Labs, les institutions s’entassent dans Bitcoin avant la prochaine course haussière | Cryptomonnaie

Des institutions comme la Luna Foundation Guard et Exxon souhaitent récupérer Bitcoin, alimentant la demande pour cet actif.

Arcane Research a révélé une augmentation des achats de papier Bitcoin alors que l’exposition totale à la BTC dans ProShares ETF a atteint un nouveau record.

Caitling Long, vétéran de Wall Street, affirme que le prix du Bitcoin est inférieur à la réalité en raison de l’augmentation de l’offre de papier BTC.

La Luna Foundation Guard s’est alignée aux côtés d’autres institutions qui cherchent à accumuler leurs avoirs en Bitcoin. Les partisans ont noté une augmentation massive du papier BTC alors que l’exposition totale au Bitcoin de l’ETF ProShares a atteint un nouveau record historique.

Le prix du Bitcoin subit un choc d’offre

La Luna Foundation Guard est en train de constituer un fonds de réserve Bitcoin d’une valeur de 10 milliards de dollars. L’organisation à but non lucratif se classe dans la liste des institutions alignées pour récupérer Bitcoin pour leurs réserves ou leurs portefeuilles.

Do Kwon, PDG de Terraform Labs, a présenté des plans pour augmenter les réserves de Bitcoin de Luna à 3 milliards de dollars et accumuler 10 milliards de dollars en Bitcoin à long terme. Kwon soutient que les réserves de Bitcoin ouvrent une nouvelle ère monétaire pour la norme Bitcoin.

$UST avec plus de 10 milliards de dollars $ BTC les réserves ouvriront une nouvelle ère monétaire du standard Bitcoin. Monnaie électronique P2P plus facile à dépenser et plus attrayante à détenir #btc — Do Kwon (@stablekwon) 14 mars 2022

Les fonds pour l’achat de Bitcoin ont été levés par les ventes de gré à gré de LUNA et UST, le stablecoin algorithmique de Terra.

Pendant ce temps, l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières internationales cotées en bourse au monde, Exxon, détourne son excédent de gaz naturel vers des opérations de crypto-minage. Le géant du pétrole et du gaz a lancé un programme pilote dans le Dakota du Nord. Alors que la demande institutionnelle de Bitcoin monte en flèche, le géant cherche à mettre en place des opérations minières similaires en Alaska, au Nigeria, en Argentine, en Guyane et en Allemagne.

Fait intéressant, la demande institutionnelle de Bitcoin est alimentée par des actifs papier grâce à une exposition à des ETF comme ProShares qui se négocient sur le NYSE. Sur la base des données d’Arcane Research, l’exposition totale au bitcoin dans ProShares ETF a atteint un niveau record supérieur à 28 000 BTC.

De fortes entrées depuis plus de deux semaines ont poussé l’exposition de l’ETF Bitcoin à un nouveau record historique. La montée en puissance du papier Bitcoin a troublé l’investisseur vétéran de Wall Street, Caitlin Long.

Long a commenté le phénomène, révélant que les actifs papier créent une fausse offre qui satisfait la demande réelle, entraînant une baisse du prix de l’actif.

1/ JE N’AI RIEN VU JUSQU’À MAINTENANT. J’ai souvent parlé d’actifs papier créant une fausse offre qui satisfait la demande réelle, et que (toutes choses égales par ailleurs) cela fait chuter le prix d’un actif. Plus récemment, cela a été soulevé lors d’un débat avec @timevalueofbtc environ en utilisant #MVRV évaluer #bitcoin — Caitlin Long ⚡️ (@CaitlinLong_) 18 décembre 2021

Long soutient que la valeur marchande par rapport à la valeur réalisée (MVRV) n’est pas la mesure idéale pour évaluer Bitcoin. La valeur réalisée de Bitcoin peut ne pas être appropriée car les intermédiaires gèrent des réserves fractionnaires de l’actif, et le nombre est probablement inexact.

Long pense que le prix réel de Bitcoin est supérieur à son prix de marché ; cependant, il y a plus de créances papier que de vrais BTC en chaîne, et les investisseurs détenant l’actif subissent la différence. L’augmentation du papier Bitcoin pourrait éventuellement créer un choc d’offre massif dans l’actif, entraînant une hausse des prix.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et prédit une reprise de l’actif. Les analystes de Netcost-Security estiment que la récente hausse a poussé le prix du Bitcoin au-dessus de ses moyennes mobiles simples sur 50 et 100 jours. Le prix du Bitcoin doit surmonter plus d’obstacles, comme le SMA de 200 jours dans sa montée vers la barrière psychologique à 60 000 $.

Les analystes de Netcost-Security ont exploré la possibilité que la tendance des prix du Bitcoin devienne baissière et capitule.