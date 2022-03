Le prix Cardano offrira une longue opportunité avant de rallier 55% | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a atteint 1,20 $ après avoir subi une pression d’achat massive au cours des trois derniers jours.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA revienne à 1 $ avant de déclencher une hausse de 55 % à 1,55 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,857 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano a explosé après s’être consolidé pendant quelques jours au cours de la deuxième semaine de mars. Cette montée en puissance a poussé ADA à travers plusieurs obstacles – il est maintenant prêt pour un retracement avant une autre étape.

Le prix Cardano revient à la vie

Le prix de Cardano a évolué latéralement du 7 au 18 mars et avant de commencer un rallye de 50% qui l’a poussé au-delà de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours et de la SMA à 100 jours à 0,954 $ et 1,1 $, respectivement.

Cette tendance haussière, bien qu’impressionnante, a amené l’indicateur d’inversion de moment (IRM) à déclencher un signal de vente rouge « un ». La formation technique prévoit une baisse d’un à quatre chandeliers rouges, de sorte que les investisseurs mis à l’écart peuvent se préparer à récupérer ADA à un prix réduit.

Le recul qui en résulte est susceptible de briser le SMA de 100 jours et de pousser le prix de Cardano à retester le niveau psychologique de 1 $. Ici, les acheteurs peuvent accumuler des positions longues dans l’attente que l’ADA s’inverse et remonte à nouveau.

Le rallye qui prend naissance ici est susceptible de traverser l’ouverture annuelle à 1,31 $ et de marquer la barrière de résistance hebdomadaire de 1,45 $. Ici, les acheteurs pourraient être confrontés à un léger problème, mais le résoudre pourrait propulser ADA vers la zone d’approvisionnement quotidienne allant de 1,55 $ à 1,76 $.

Fait intéressant, la SMA de 200 jours coïncide avec la limite inférieure de ladite zone de demande et c’est là que le prix de Cardano est susceptible de former un sommet local.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Alors que les perspectives du prix de Cardano sont haussières, un léger recul semble probable. Cependant, si la pression de vente est plus forte, entraînant une rupture de la barrière du 1 $, cela signalera une faiblesse plus profonde chez les acheteurs.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,857 $ invalidera la thèse haussière du prix de Cardano. Ce développement ouvrira la voie à ADA pour revoir le niveau de support de 0,776 $. Ici, les acheteurs peuvent cependant mettre en place un double fond et donner une autre chance à la tendance haussière.