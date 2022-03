Tesla est-il toujours branché sur Bitcoin ? | Cryptomonnaie

Les prix des crypto-monnaies, dont le Bitcoin, le plus populaire du lot, ont été très volatils ces derniers mois en raison de signes réglementaires contradictoires et de la hausse des taux d’intérêt.

Malgré la vente massive de jetons numériques, le PDG de Tesla (NASDAQ : TSLA), Elon Musk, fait partie de ceux qui sont toujours optimistes sur les monnaies numériques. En tant que telle, la société récemment remise à 1 000 milliards de dollars est prise dans le collimateur des mouvements sur le marché de la crypto-monnaie.

Crash du prix du Bitcoin

Après avoir atteint un sommet historique de 67,5 000 $ en novembre, le prix du Bitcoin oscille désormais autour de 40 000 $ depuis le début de l’année. Le crash est en partie dû aux remarques de la Réserve fédérale américaine concernant le lancement de sa propre monnaie numérique similaire à l’e-renminbi chinois et à la récente ordonnance du président américain Joe Biden ordonnant aux agences gouvernementales de se coordonner sur un cadre réglementaire pour les monnaies numériques.

Alors que les forces réglementaires mentionnées ci-dessus ont contribué à supprimer toute hausse des actifs numériques, le plus grand contributeur à la chute des prix de Bitcoin est la volte-face que Musk, et par association Tesla, a tirée pour son soutien à Bitcoin. D’une certaine manière, ces réticules de crypto-monnaie sont attachés au fusil brandi parfois par Musk et Tesla.

La réserve de Bitcoin de 1,5 milliard de dollars de Tesla

L’année dernière, Tesla a révélé qu’elle avait investi un total de 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin et a laissé entendre qu’elle pourrait acquérir et détenir des actifs numériques « de temps en temps ou à long terme ». Depuis cette annonce en février 2021, la société n’a effectué aucun achat supplémentaire de Bitcoin.

Tesla a révélé dans son rapport annuel 2021 qu’elle détenait encore environ 1,26 milliard de dollars d’actifs numériques et avait subi 101 millions de dollars de pertes de valeur sur ses actifs numériques.

Dans le même temps, le leader des véhicules électriques a également réitéré sa confiance dans le potentiel à long terme des actifs numériques à la fois en tant qu’investissement et en tant qu’alternative liquide aux liquidités. Cependant, le constructeur automobile a averti, dans une déclaration ambiguë, qu’il pourrait augmenter ou réduire ses actifs numériques en fonction de ses besoins commerciaux et de sa vision des conditions du marché. Cependant, sachant que Tesla dépend de Musk en tant qu ‘ »architecte de produit et gestionnaire de médias sociaux », tel que cité par Bloomberg, la position de l’entreprise sur la monnaie numérique peut être beaucoup plus alignée sur son point de vue personnel que ne le suggère la déclaration ci-dessus.

Plus d’un mois après la divulgation de la société, Musk sur Twitter a déclaré qu’il possédait toujours et « ne vendrait pas » ses propres avoirs personnels en Bitcoin, Ethereum ou Dodge, soulignant qu' »il est généralement préférable de posséder des choses physiques comme une maison ou des actions dans des entreprises ». vous pensez faire de bons produits, que des dollars lorsque l’inflation est élevée.