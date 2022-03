Les prix décentralisés commencent la tendance à la hausse et lancent la semaine de la mode avec Dolce & Gabbana | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland se prépare à une évasion massive alors que le tout premier événement de la semaine de la mode est mis en ligne dans le métaverse. Des marques comme Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Esteé Lauder et Forever 21 ont participé en vendant des NFT et en ayant des vitrines virtuelles pendant la semaine de la mode.

Le prix Decentraland poursuit sa tendance à la hausse avec le lancement de la semaine de la mode dans son métaverse. L’événement, Decentraland Metaverse Fashion Week, a débuté et le monde virtuel basé sur la blockchain a accueilli des designers haut de gamme. Les marques proposant des vêtements présentent leurs collections NFT lors de l’événement de la semaine de la mode.

Des marques comme Estée Lauder, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana et Forever 21 ont établi leur présence virtuelle dans le métaverse Decentraland. Ces grandes marques de mode ont passé des semaines à développer des marques prêtes pour le métaverse avant leur sortie NFT dans le métaverse Decentraland.

Tommy Hilfiger a été cité comme disant,

Lorsque j’ai fondé ma marque éponyme en 1985, je n’aurais jamais imaginé voir une époque où les semaines de la mode se dérouleraient dans un monde 3D entièrement virtuel. Alors que nous explorons davantage le métaverse et tout ce qu’il a à offrir, je suis inspiré par la puissance de la technologie numérique et les opportunités qu’elle offre pour interagir avec les communautés de manière fascinante et pertinente.