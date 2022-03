Prédiction hebdomadaires Bitcoin: les acheteurs euphoriques, mais BTC n’est pas encore tiré d’affaire | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a marqué la ligne de tendance supérieure du triangle ascendant à 44 000 $.

Alors qu’un retournement des SMA de 50 et 100 jours est haussier, BTC doit surmonter quelques obstacles supplémentaires.

Une clôture hebdomadaire en chandelier en dessous de 35 000 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Bitcoin montre un nouveau test de la fourchette supérieure de sa consolidation après un rallye de près de deux semaines. Cette tendance haussière sera désormais confrontée à de multiples obstacles qui décideront des perspectives de BTC dans un proche avenir.

Le prix du Bitcoin prêt pour plus de gains

Le prix du bitcoin semble prêt pour une tendance à la hausse, mais il se rapproche actuellement de la limite supérieure d’un triangle ascendant. Cette formation technique contient des lignes de tendance tracées à travers des hauts égaux et des bas plus élevés.

La cible ou cette configuration est obtenue en mesurant la distance entre le premier swing haut et le swing bas jusqu’au point de cassure. Pour BTC, cet objectif est de 53 855 $, mais les traders doivent surmonter plusieurs obstacles pour atteindre leur destination.

Bien que la récente reprise ait traversé les moyennes mobiles simples (SMA) sur 50 et 100 jours, Bitcoin doit franchir quelques obstacles supplémentaires. La zone d’approvisionnement hebdomadaire, qui s’étend de 45 550 $ à 51 860 $, est un blocus majeur qui abrite également la SMA de 200 jours.

Par conséquent, un chandelier hebdomadaire clôturant au-dessus de 52 000 $ établira un plus haut par rapport aux sommets formés en décembre 2021 et suggérera le début d’une tendance haussière. Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que BTC se dirige vers la barrière psychologique de 60 000 $, portant le gain total à 36 % par rapport à la position actuelle – 43 972 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Alors que l’optimisme ne manque pas après la récente montée en puissance, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que le prix du Bitcoin est actuellement confronté à un obstacle qui s’étend de 43 719 $ à 50 874 $.

Les 5,92 millions d’adresses qui ont acheté environ 3,15 millions de BTC à un prix moyen de 47 653 $ sont «hors de l’argent». Nettoyer ce fourré d’investisseurs sous-marins ne débarrassera pas BTC de ses malheurs, car le prochain groupe d’investisseurs qui a acheté 2,98 millions de BTC à un prix moyen de 58 153 $ est également à perte.

CTB GIOM

La hausse de la pression d’achat semble avoir liquidé pas mal de vendeurs à découvert, mais le volume en chaîne et les adresses actives quotidiennes (DAA) n’ont rien reflété d’inhabituel.

En fait, le nombre de DAA est passé de 1,09 million à 0,95 million depuis le 2 mars. Le volume en chaîne au cours de la même période est resté relativement le même à 30 milliards.

BTC DAA, volume en chaîne

La valeur marchande intrajournalière à la valeur réalisée (MVRV) sur 30 jours est similaire à l’indicateur MVRV et est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours du mois dernier.

Un pic de la valeur MVRV indique que les détenteurs à court terme réalisent des bénéfices et sont susceptibles de réaliser des bénéfices en vendant. Pour Bitcoin, la récente augmentation de la pression d’achat a poussé le MVRV intrajournalier sur 30 jours à 6,5 %.

Fait intéressant, les trois dernières fois que le prix du Bitcoin a atteint 44 000 $ ou des niveaux plus élevés, cet indice oscillait également au-dessus de 6 % et marquait un sommet local, entraînant une chute de 15 % à 20 %. Si l’histoire est une indication, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et se méfier d’un crash potentiel qui pourrait se préparer.

BTC MVRV intrajournalier sur 30 jours

De plus, le sentiment montre que les investisseurs sont passés rapidement de la « peur extrême » à la « neutralité » au cours de la semaine dernière. Les deux dernières fois, l’indice de peur et de cupidité a atteint 50 à 54, le prix du BTC a subi une forte correction. Comme cette métrique oscille autour de 47, les investisseurs doivent se demander si cette accélération va casser la tendance ou si l’histoire va se répéter.

Indice de peur et de cupidité BTC

S’il est plus facile de rester optimiste, les acteurs du marché doivent se préparer à un scénario baissier. Si le prix du Bitcoin ne parvient pas à franchir la ligne de tendance supérieure du triangle ascendant à 44 418 $, il reculera probablement et retestera la ligne de tendance inférieure à 40 000 $ ou 38 000 $.

Dans le pire des cas, le prix du Bitcoin pourrait briser la zone de demande quotidienne, passant de 38 895 $ à 36 398 $, déclenchant un crash éclair à 35 000 $. Si les traders ne parviennent pas à se maintenir au-dessus de ce niveau de support, cela invalidera la thèse haussière et catalysera un mouvement de 30 000 $ ou moins.