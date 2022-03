Ce nouveau déclencheur d’entrée pourrait déclencher une hausse de 60 % du prix du Shiba Inu | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a atteint un plus haut plus bas après une tendance haussière de 13 %, suggérant un manque d’élan haussier.

Les acheteurs mis à l’écart ont une autre chance de s’accumuler alors que l’IRM laisse entrevoir une tendance à la baisse mineure.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,0000157 $ invalidera la thèse haussière de SHIB.

Le prix du Shiba Inu s’est redressé après avoir rompu sa tendance baissière mais semble sans aucun enthousiasme. La tendance haussière n’a pas réussi à établir un plus haut et est susceptible de revenir plus bas. Compte tenu du retracement entrant, cela donnera aux acheteurs mis à l’écart une autre occasion de s’accumuler avant qu’un autre rallye explosif ne se produise.

Le prix du Shiba Inu attend la volatilité

Le prix du Shiba Inu est resté bloqué sous une ligne de tendance à la baisse pendant plus d’un mois. Cette action des prix était similaire à la tendance baissière qui s’est étendue du 28 octobre 2021 au 8 février.

Jusqu’à présent, SHIB a franchi la tendance baissière le 18 mars mais n’a pas réussi à établir un plus haut plus haut. Bien que cette évolution puisse sembler baissière, elle ne l’est pas. L’indicateur d’inversion de dynamique (MRI) a affiché un signal de vente rouge « un », indiquant qu’une tendance baissière d’un à quatre chandeliers est probable.

Si cela est vrai, cela offrira aux acheteurs mis à l’écart la possibilité d’accumuler des Shiba Inu à un prix réduit. Une résurgence d’acheteurs permettra au prix du Shiba Inu d’amorcer un mouvement explosif à 0,0000283 $ ; effacer cela suggérera que les traders pourraient propulser la pièce meme à 0,0000392 $, portant le gain total à près de 60 % par rapport à la position actuelle – 0,0000247 $.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières du prix du Shiba Inu, un échec à dépasser 0,0000283 $ indiquera une faiblesse de la part des acheteurs et pourrait conduire à la prise de contrôle des baissiers.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,0000157 $ invalidera la thèse haussière du prix du Shiba Inu. Cette décision ouvrira la voie aux baissiers pour faire planter SHIB de 15 % avant de retester le niveau de support de 0,0000135 $.