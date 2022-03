Le président Bukele s’en prend à Bitcoin Bond ‘FUD’ alors que CZ se dirige vers El Salvador | Cryptomonnaie

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a publiquement dénoncé Reuters pour avoir diffusé le « FUD » au sujet des retards de l' »obligation volcanique » d’un milliard de dollars du pays.

Le président salvadorien Nayib Bukele s’est rendu sur Twitter mercredi soir, dénonçant un rapport de Reuters affirmant que le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), se rendait en avion pour sauver le Bitcoin Bond d’El Salvador.

« S’il vous plaît, ne diffusez pas le FUD de Reuter », a tweeté Bukele à ses 3,6 millions d’abonnés, réprimandant l’affirmation selon laquelle CZ volait pour aider après que l’émission d’obligations d’un milliard de dollars, initialement prévue pour la mi-mars, ait été reportée à septembre. Il répondait à un tweet sur le sujet par Bitcoin Magazine, qui a maintenant supprimé le message.

je suis fan de @BitcoinMagazinemerci de ne pas diffuser @Reuters FUD. le #Bitcoins Les Volcano Bonds seront émis avec @bitfinex. Le court retard dans la publication est uniquement dû au fait que nous accordons la priorité à la réforme interne des retraites et que nous devons l’envoyer au Congrès avant. https://t.co/chUGgdDBDc — Nayib Bukele (@nayibbukele) 23 mars 2022

Bukele a déclaré que le retard dans l’offre d' »obligations volcaniques » était principalement dû à des retards législatifs au Congrès, que sa rencontre avec CZ n’avait rien à voir avec l’offre d’obligations et que la paire avait l’intention de discuter d' »autres questions ».

Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex – la société qui souscrit l’obligation – est venu en aide à Bukele en déclarant que les retards étaient en grande partie dus aux lois concernant l’émission d’obligations qui devaient encore être adoptées par le Congrès. Samson Mow, ancien directeur de la stratégie Blockstream – partenaire d’El Salvador dans le lancement de l’obligation – s’est également joint à nous, tweetant que « rien n’a changé ».

Plus tôt dans la semaine, le ministre des Finances du Salvador, Alejandro Zelaya, a déclaré que l’obligation d’un milliard de dollars, initialement prévue pour la mi-mars, serait retardée jusqu’en septembre, citant l’instabilité géopolitique comme principale raison du retard.

Trois heures après avoir dénoncé les reportages de Reuters, Bukele était de retour sur Twitter pour se plaindre du gouvernement américain, répondant à un projet de loi visant à minimiser l’exposition américaine au système financier salvadorien après l’adoption de Bitcoin comme monnaie légale. La loi sur la responsabilité en matière de crypto-monnaie au Salvador a été adoptée par le comité mercredi et devrait être votée par l’ensemble du Sénat américain.

« Jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais pensé que le gouvernement américain aurait peur de ce que nous faisons ici », a tweeté Bukele en réponse à la nouvelle, ajoutant : « Le gouvernement américain NE défend PAS la liberté et c’est un fait prouvé. .”

L’obligation adossée à Bitcoin est émise par El Salvador afin d’accumuler de plus grandes réserves de BTC et de financer la construction de « Bitcoin City », un développement entièrement dédié à Bitcoin et à la technologie blockchain associée. Il utiliserait l’énergie géothermique des volcans à proximité pour alimenter l’exploitation minière de Bitcoin ainsi que l’infrastructure de la ville. La moitié du produit de 1 milliard de dollars ira aux coûts de construction et les 500 millions de dollars restants seront investis directement dans Bitcoin.